Закрывайте двери!

Французское правительство продолжает курс на сокращение энергопотребления: с нынешнего лета предприятиям нельзя охлаждать температуру в помещениях ниже 26 °С, а магазинам с кондиционерами необходимо закрывать двери, рассказывает France 2.

Правда, не все готовы выполнять предписания властей. К примеру, продавцы считают: когда двери их торговых точек закрыты, а внутри помещения жарко, посетители обходят магазины стороной. И как же тогда получать прибыль?

Между тем власти подсчитали: во время жарких периодов каждое повышение температуры на один градус приводит к росту энергопотребления на 700 МВт. Почти столько же производит ядерный реактор старого поколения. Нынешний пик потребления приходится на и без того уязвимую систему: во Франции из 56 реакторов 24, обозначенных на карте красным, сейчас остановлены.