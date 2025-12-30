На встрече с журналистами председатель правления товарищества Нурлыбек Асылбеков озвучил основные итоги уходящего года, ключевые показатели закупок лекарственных средств, остановился на вопросах цифровизации отрасли, внедрения транс­портно-логистических инициатив и складирования препаратов, а также на задачах следующего года.

Спикер привел статистику. На сегодняшний день закуплено препаратов по более чем 1 700 наименованиям. Кроме того, проведены дополнительные закупки в рамках неснижаемого запаса Единого дистрибьютора, дабы обеспечить медицинские организации недостающим объемом препаратов.

– Во исполнение поручений Главы государства перед нами стоит задача по цифровизации отрасли и, как результат, по минимизации человеческого фактора при проведении закупок. Мы провели реинжиниринг бизнес-процессов, нашу информационную систему посадили на новую платформу. В числе основных планов – создать собственную складскую инфраструктуру для обеспечения стабильности в пос­тавках лекарств, – сказал глава ТОО «СК-Фармация».

Предполагается изменить алгоритм закупа лекарственных препаратов. Как отметил исполнительный директор по цифровизации Алибек Жанахметов, пос­тавщики будут обезличены путем присвоения им ID-номеров, а сама процеду­ра будет проводиться в виде аукциона. Кроме того, в соответствии с Концепцией развития инфраструктуры здравоохранения на 2024–2030 годы «СК-Фармация» приступает к одному из ключевых этапов модернизации системы лекарственного обеспечения страны – созданию собственной складской инфраструктуры.

Первый региональный хаб хранения лекарственных средств и медицинских изделий, который будет обслуживать западные регионы, планируется размес­тить в Актобе. Его запуск запланирован на 2027 год. Как отметили в компании, новый логис­тический хаб позволит сократить сроки доставки, оптимизировать расходы на хранение и обеспечить стабильность поставок.

Остальные объекты будут запускаться поэтапно в 2028–2029 годах.