Закупки важных препаратов для казахстанских пациентов увеличат в РК

Здравоохранение
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Перечень и объем закупок жизненно важных препаратов и антиретровирусных вакцин для казахстанских пациентов будут увеличены, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство здравоохранения

Фото: Минздрав

Сегодня об этом достигнута договорённость в ходе посещения закупочного центр ЮНИСЕФ в Копенгагене (Дания), где начинается 74-ая сессия Европейского регионального комитета ВОЗ с участием министра здравоохранения Казахстана. 

В рамках лекарственного обеспечения планируется расширение спектра взаимодействия с международными организациями, включая ЮНИСЕФ. 

«Данное партнерство позволяет обеспечить поставку препаратов в оптимальные сроки, достичь экономии бюджетных средств  и увеличения  охвата пациентов необходимыми лекарствами. 

Как показал прошлогодний опыт работы с международной организацией, в результате закупа лекарств по 7 позициям, удалось сэкономить около 1,67 млрд тенге», - говорится в пресс-релизе. 

По результатам закупочной кампании лекарств на 2025 год наряду с расширением  перечня  лекарств ожидается  экономия  финансовых средств. 

В госоргане добавили, что программа ЮНИСЕФ по закупу лекарств обеспечивает соответствие препаратов международным стандартам качества, безопасности и эффективности.

#Минздрав #закуп #лекарства

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