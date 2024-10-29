Закупки важных препаратов для казахстанских пациентов увеличат в РК

Перечень и объем закупок жизненно важных препаратов и антиретровирусных вакцин для казахстанских пациентов будут увеличены, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство здравоохранения

Фото: Минздрав

Сегодня об этом достигнута договорённость в ходе посещения закупочного центр ЮНИСЕФ в Копенгагене (Дания), где начинается 74-ая сессия Европейского регионального комитета ВОЗ с участием министра здравоохранения Казахстана.

В рамках лекарственного обеспечения планируется расширение спектра взаимодействия с международными организациями, включая ЮНИСЕФ.

«Данное партнерство позволяет обеспечить поставку препаратов в оптимальные сроки, достичь экономии бюджетных средств и увеличения охвата пациентов необходимыми лекарствами. Как показал прошлогодний опыт работы с международной организацией, в результате закупа лекарств по 7 позициям, удалось сэкономить около 1,67 млрд тенге», - говорится в пресс-релизе.

По результатам закупочной кампании лекарств на 2025 год наряду с расширением перечня лекарств ожидается экономия финансовых средств.

В госоргане добавили, что программа ЮНИСЕФ по закупу лекарств обеспечивает соответствие препаратов международным стандартам качества, безопасности и эффективности.