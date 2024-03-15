Замакима района Актюбинской области получил 15 суток за отказ от медосвидетельствования

Происшествия
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Дана Аменова
Корреспондент

Чиновник вину не признал и посетовал на плохое самочувствие, передает Kazpravda.kz

Фото Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

Айтекебийским районным судом рассмотрено дело об адмправонарушении в отношении заместителя акима района за уклонение от прохождения освидетельствования на опьянение.

«9 марта замакима района при управлении автомашиной марки Jac был остановлен сотрудниками полиции. Он отказался выполнять законное требование сотрудников полиции о прохождении медицинского освидетельствования на состояние алкогольного, наркотического или токсикоманического опьянения», - говорится в сообщении суда.

Чиновник вину не признал и показал, что не смог пройти освидетельствование в связи с плохим самочувствием.

«Вина в совершении административного правонарушения нашла свое подтверждение материалами дела, а именно видеозаписью, показаниями сотрудников больницы и врача-нарколога. Никаких ухудшений состояния здоровья не установлено», - отметили в суде.

Постановлением суда чиновник признан виновным, ему наложено административное взыскание в виде ареста на 15 суток с лишением права управления транспортным средством сроком на 8 лет.

Постановление не вступило в законную силу.

#Актюбинская область #арест #чиновник #медосвидетельствование

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