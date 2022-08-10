Фото: polisia.kz
Происшествия
Замакима спас 13-летнюю девочку от насильника в Туркестанской области

Спасшего 13-летнюю девочку от насильника мужчину наградили в Департаменте полиции Туркестанской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

10 августа и.о. начальника ДП Туркестанской области Асылжан Калдарбеков наградил заместителя акима села Дарбаза Сарыагашского района Суюндыка Сейтжаппарулы, который задержал подозреваемого, напавшего на несовершеннолетнюю девочку.

Стражи порядка поблагодарили героя за проявленное мужество и помощь в пресечении преступления, а также вручили ценный подарок.

В тот день несовершеннолетняя девочка после прогулки с семьей решила вернуться домой быстрее и ушла раньше родителей.

Неожиданно на подростка напал неизвестный мужчина, схватил за волосы и увел в сторону. Не останавливаясь на этом, он ударил ее по лицу и повалил на землю. Поняв, что попала в руки злоумышленника, девочка стала кричать. Но подозреваемый закрыл ей рот, стал душить и попытался совершить злой умысел.

Потасовку двух человек заметил прохожий, который гулял с супругой неподалеку. Мужчина бросился на помощь. Он спросил девочку о самочувствии, она рассказала, что нападавший избил ее.

Не раздумывая ни секунды, мужчина стал преследовать подозреваемого. Через 100 метров он задержал злоумышленника и передал полиции.

Таким образом, Суюндык Сейтжаппарулы спас несовершеннолетнюю девочку от напавшего мужчины и проявил мужество, хотя и знал, что это может угрожать его жизни.

«Вечером мы с женой вышли погулять. На улице увидели потасовку двух человек и поняли, что необходима помощь. Я сразу же побежал в сторону происходящего, но подозреваемый заметил меня и убежал. Когда узнал, что он пытался напасть на девочку, я побежал за ним. Через 100 метров я наконец догнал и задержал его. Мы вызвали полицию и сдали его стражам порядка.

В принципе, в работе мы постоянно взаимодействуем с полицией, в том числе с местной полицейской службой. Профилактика бытового насилия, дела несовершеннолетних и мероприятия по обеспечению общественного порядка с участием стражей порядка у нас проводятся постоянно. Поэтому я хочу сказать, что если бы на моем месте был кто-то другой, то он сделал бы то же самое. Я знал, что это мой гражданский долг. Главное, здоровью девочки ничто не угрожает. С ней все хорошо!» – отметил герой.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции для выяснения всех обстоятельств. В настоящее время подозреваемый арестован. В отношении него проводится досудебное расследование по части 3 статьи «Приготовление к преступлению и покушение на преступление», части 4 статьи «Изнасилование» УК РК. Все обстоятельства произошедшего будут установлены в ходе расследования.

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