Замдиректора компании «ОзенМунайГаз» посадили на 6 лет

Как выяснилось, он пролоббировал интересы одной компании в ущерб другим претендентам при проведении тендера на выполнение буровых работ, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как уточняется, заместитель директора, не отменяя протокол итогов торгов от 20 марта 2023 года, где победителем было объявлено ТОО «К», 29 марта 2023 года принял незаконное решение о проведении тендера по тем же лотам.

- Он осознавал неправомерность своих действий, зная, что заявка ТОО «A» не соответствует требованиям потенциальных поставщиков. Воспользовавшись своими полномочиями в целях лоббирования интересов ТОО «A», 29 марта 2023 года провел повторное заседание, по итогам которого приняли решение о допуске к торгам ТОО «A» по всем четырем лотам, - рассказали в Мангистауском областном суде.

По итогам конкурса победителем признано ТОО «А», максимально занизившее цену. Таким образом, общая стоимость услуг была занижена на сумму более 2,7 млрд тенге.

Кроме того, подсудимый К., не проверив и не удостоверившись в исполнении условий договора, заключенного между АО «ОМГ» и ТОО «АНСК» на предоставление насосно-компрессорных труб в аренду, подписал акты выполненных работ и не принял меры к удержанию оплаты суммы аренды в размере 21 749 456 млн тенге, чем проявил халатность.

— Вина подсудимого доказана показаниями потерпевшего, свидетелей, заключениями специалистов, гарантийными письмами, актами выполненных работ, товарно-транспортными накладными и другими материалами дела. Гражданин обвинялся в халатности, повлекшей по неосторожности тяжкие последствия, и воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности в особо крупном размере, — говорится в сообщении суда.

Подсудимый вину не признал и просил его оправдать.