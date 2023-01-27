Замдиректора павлодарского областного филиала Казпочты арестовали за взятку

По данным Антикора, он подозревается в получении 2 млн тенге за беспрепятственное подписание актов выполненных работ.

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Пресс-служба Департамента Агентства РК по противодействию коррупции по Павлодарской области сообщила о задержании заместителя директора филиала АО "Казпочта", передает Kazpravda.kz.

"Антикоррупционной службой по Павлодарской области при содействии службы внутренней безопасности АО "Казпочта", по подозрению в совершении коррупционного преступления задержан и заключен под стражу заместитель директора павлодарского областного филиала АО "Казпочта", - говорится в информации.

Он подозревается в получении от представителя подрядной организации взятки в сумме 2 млн тенге за беспрепятственное подписание актов выполненных работ.

Окончательное решение о виновности подозреваемого будет принято судом, добавили в Антикоре.