Замечательно, когда понимаешь разговорную и письменную речь

Методика преподавания государственного языка в школе, увы, далека от цели научить разговорному казахскому. Дети на уроках узнают новые слова, а как из них построить словосочетания, они не понимают. Это боль современных родителей. Есть ли выход?

Руководитель детского центра «Эйнш­тейн» Диана Лейм показывает аудитории для детей и взрослых. Языковые курсы у них открылись с первого дня, ученики в возрасте от 5 до 50 лет занимаются три раза в неделю. И спрос, по словам Дианы, только растет. Малышей не надо уговаривать, они сами почемучки, горят интересом. Педагог учит их в игровой форме. Например, устраивает конкурс, кто больше назовет предметов на определенную букву или на определенную тему. Или предлагает сыграть в футбол, и, прежде чем подать мяч, нужно произнести слово или предложение. Отлично работает прием рифмовок, когда стоит задача запомнить новые слова.

– Одного ребенка привели на арифметику, а он увидел игровое занятие по казахскому языку и загорелся, – рассказывает руководитель. – Преподаватель это поняла, пригласила поиграть вместе с ними в мяч. И после этого он сам попросился у мамы посещать курс казахского языка. Вообще так часто бывает: дети приходят на один предмет, а затем добавляют другие занятия.

В центре придерживаются понятной тактики в освоении языка – от простого к сложному. Главное, как заметила Диана, заинтересовать ребенка, тогда и с мотивацией нет проблем. Руководитель, к слову, как и ее восьмилетний сын, сама трижды в неделю ходит на курсы. Дома за столом они по-казахски называют продукты, по дороге в школу описывают на казахском то, что видят вокруг, природу. Играют устно в ребус, когда из одного слова нужно составить несколько новых. Бывает, второклассник ловит маму на ошибках, поправляет, подсказывает, как правильно произносить слова с «ә», «ө», «ұ» или «қ».

Взрослые, по словам Дианы, чаще всего приходят на курсы, потому что это необходимо для работы или бизнеса. Но есть и такие, у кого, что называется, душа просит. Одним из постоян­ных слушателей центра является, например, горожанка по имени Наталья. Она ходит третий год, практически не пропуская уроки. Причем у женщины такой высокий уровень владения, что она сама могла бы обучать других. Наталья приходит… просто пообщаться. Ей нравится, когда на занятиях возникают обсуждения интересных выражений, поговорок, пословиц. Педагог помогает ей разобраться в каких-то необычных словах, которые встречаются в обиходе или, наоборот, уже вышли из оборота.

– Это замечательно, когда ты можешь понимать устную и письменную речь, – отмечает глава центра. – И чем больше погружаешься в язык, тем больше пот­ребность в общении. Всем нравится мысль, что знание казахского позволяет ближе узнать культуру народа. У нас есть слушатели, которых подстегнуло желание понимать песни, фильмы, книги на казахском. Такие курсанты очень заинтересованы в преодолении языкового барьера.

Сейчас в центре думают над новыми формами обучения государственному языку. Здесь планируют, например, устроить летний лагерь в сельской местности в казахском ауле. Такой опыт уже успешно апробирован минувшим летом в Катон-Карагайском районе. Русско­язычные ребятишки целый месяц провели среди сверстников в казахских селах в самом красивом уголке области. По отзывам учителей и родителей, подростки вернулись из поездки другими – с новыми друзьями, новыми знаниями и пониманием культуры народа.

Сегодня в Усть-Каменогорске дейст­вует широкая сеть курсов государственного языка как бесплатных, так и на коммерческой основе. Если в клубе «Кел, сөйлесейік!» с отделениями прак­тически в каждом микрорайоне упор делают именно на казахский разговорный, то задача бизнес-курсов – эффективность. Есть, например, школа с авторской методикой, обеспечивающей базовый уровень всего за 48 учебных часов. В группах в основном предприниматели в возрасте от 25 до 45 лет. По словам ее руководителя Ярослава Кушнарева, курс включает лексический минимум в 1 000 базовых слов и основы грамматики.

– Изучаем, запоминаем, на следующем занятии повторяем, снова изучаем, – передал принцип методики руководитель. – Все началось с того, что я для себя искал такой интенсив. Мне нужно было быстро получить базовый уровень. Устроил опрос в соцсетях, откликнулось много желающих. Посчитал, составил проект. Главное – нашел прекрасного педагога с собственной авторской методикой.

Как заключил предприниматель, знание государственного языка – это веление времени. Казахский язык – важнейший символ единения казах­станского народа.