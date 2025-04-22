Они получили длительные сроки заключения за хищение бюджетных 758 млн тенге, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

По данным Антикора, Таразский городской суд огласил приговор в отношении заместителя главного врача по экономическому и административно-хозяйственному обеспечению Городской многопрофильной больницы Жамбылской области С. Шаушеновой и главного бухгалтера А.Достаевой

Они признаны виновными в хищении более 758 млн тенге бюджетных средств путем их незаконного перечисления по подложным документам аффилированному предприятию ТОО «Кайрат СК-Курылыс».

Вместе с тем, заместитель главного врача осуждена в легализации денег, полученных преступным путем.

«По приговору суда Шаушеновой назначено наказание в виде 9 лет, Достаевой - 6 лет лишения свободы. Кроме того, осужденные лишены права занимать должности, связанные с финансовой деятельностью, сроком на 10 лет», – говорится в сообщении.

Судебный акт не вступил в законную силу.