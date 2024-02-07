Замглавы Минпромышленности встретится с жителями столицы

9 февраля в Астане вице-министр промышленности и строительства РК Тимур Карагойшин проведет встречу с жителями города, передает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат Астаны

Фото Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

Отмечается, что на повестке дня будут вопросы, относящиеся к компетенции министерства.

Встреча пройдёт в 15.00 часов в конференц-зале Дворца школьников имени Аль-Фараби по ул. Б. Момышулы, 5.

Напомним, что ранее сенатор Геннадий Шиповских предложил жестче наказывать недобросовестных застройщиков.