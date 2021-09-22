Заморозки до 9 градусов ожидаются в Казахстане

Специалисты РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды по республике на ближайшие три дня, 23-25 сентября, передает Kazpravda.kz.
Метеослужба сообщила, что холодный Атлантический антициклон, медленно смещаясь на восток, сохранит свое влияние на большей части Казахстана.
"И если крайние северные и восточные регионы оставались под защитой циклона, который сохранял невысокие, но положительные температуры воздуха, то в течении периода антициклон начнет его смещать за пределы республики – обуславливая погоду преимуществено без осадков и низкие температуры воздуха", - отметили синоптики.
В ночные часы на севере, востоке и в центре страны столбики термометров опустятся до 1-9 градусов мороза. И только на западе страны, под влиянием атмосферных фронтов, пройдут дожди и усилится ветер, добавили в Казгидромете.
