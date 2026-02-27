«Мне 37, и я устала ходить на свидания» – с такой фразы начинается пост одной из пользовательниц соцсетей, ставший жутко популярным.

Разведенная мама двоих детей рассказывает, как потенциальные женихи с порога грузят своими проблемами, демонстрируют свою необязательность, выставляют какие-то требования. Два часа сборов – женщины все-таки стараются выглядеть привлекательно на первом свидании – в итоге оборачиваются полным разочарованием.

С трудом выбирая пару часов между работой, саморазвитием, тренировками, занятиями с детьми и бытом, женщина приходит к выводу, что делает это зря и зарекается встречаться с мужчинами. Уж лучше уделить время себе и своей семье, чем тратить на непродуктивные разговоры с незнакомцами, считает она. И ее поддерживают тысячи других казахстанок, которые делятся собственными историями неудачных отношений с противоположным полом. Причем не всегда речь идет о долгосрочных связях: многие уже в самом начале понимают, что как говорил Омар Хайям, «уж лучше будь один, чем вместе с кем попало».

На самом деле, подобная позиция уже становится трендом в казахстанском обществе, не замечать который просто нельзя. Женщины 35+ все чаще осознанно избегают серьезных отношений, а тем более замужества. Причем об этом заявляют не только разведенные, коих к этому возрасту особенно много, но и ранее не вступавшие в брак. Да что там, я и сама никогда не стремилась замуж, и дело не в том, что не сложилось или не удалось. Как говорится, главное, было захотеть...

Сегодня женщины действительно добились многого и часто уже не нуж­даются в браке ради галочки. Большинство знакомых мне соло-мам – красивые, успешные, самостоя­тельные и крепко стоящие на ногах.

– Мужчины и женщины созданы, чтобы быть вместе, – пытаются убедить сторонники традиций.

– Мне достаточно ответственности, чтобы еще мужа на себе тащить, – парируют дамы, разуверившиеся в мужской силе.

– Дети должны расти в полноценной семье! – справедливо замечают первые.

– Я обеспечу своего ребенка всем необходимым, и он будет жить в любви и спокойствии, – отвечают соло-мамы.

– Одинокой женщине тяжело в современном обществе, – приводят еще аргумент.

– Я свободна в своем выборе, у меня есть любимое дело, я путешествую, развиваюсь, занимаюсь спортом и при этом ни перед кем не отчитываюсь! – гордо заявляют мои соотечественницы.

– Хорошо бы старость встретить с близким человеком, на которого можно опереться.

– Но если в более молодом возрасте мужчина не смог стать надежной опорой, так неужели стоит так долго ждать?

И вот пока мужчины, у которых, впрочем, тоже немало претензий, обвиняют женщин в предвзятости, мелочности и меркантильности, а сами пытаются разделить счет в ресторане пополам и избежать уплаты алиментов, в мире все переворачивается с ног на голову. Сильные женщины и слабые мужчины становятся нормой, как и неудачные свидания, от которых так устали потенциальные невесты.

«Замуж больше ни ногой!», «В моей жизни нет места для мужчин», «Ищу бостонский брак» (это совместное проживание двух женщин, ведущих общее хозяйство и поддерживающих друг друга) – такими заявлениями переполнены соцсети. Так это бунт на корабле или все-таки долгосрочный тренд, имеющий далеко идущие последствия? И нет ли в этом угрозы не только личному счастью каждого, а и социальному устройству, демографической ситуации и благополучию общества в целом?