Занять свою нишу Свежий выпуск 432 Айгуль ТУРЫСБЕКОВА, Алматы

Не только начинающие предприниматели, но и бизнесмены с опытом работы всегда могут здесь получить консультации по бухгалтерскому и налоговому учету, по таможенным процедурам, по вопросам маркетинга, а также широкий спектр юридических услуг. И это только часть сервисной поддержки, в которой нуждаются бизнесмены. Надо сказать, что подобные центры обслуживания предпринимателей широко практикуются в странах с развитой экономикой.

Как отметил и. о. директора Палаты предпринимателей города Юрий Тлеумуратов, показатели работы за первые 100 дней, может, и небольшие, но они будут стремиться привлекать как можно больше бизнесменов, чтобы более активно развивать предпринимательство в городе. Найти и прочно занять свое место в экономике, воплощать в жизнь новые идеи и проекты – это талант и одновременно большой труд, достойный уважения и поддержки. Именно этими принципами руководствуются консультанты центра. Все они, а также сервисные компании, оказывающие консалтинговые услуги, про­шли конкурсный отбор.

За период работы центра грантовую поддержку и кредитование получили несколько проектов. В частности, проекты швейного цеха, производства сувениров. При поддержке консультантов разработаны еще 17 бизнес-планов, которые сегодня рассматриваются банками второго уровня. Как отметил начинающий бизнесмен Бахытжан Мамытов, представляющий ИП «Констар» по программе «Дорожная карта бизнеса-2020», их компания выиграла грант в размере 2 700 000 тенге. «За короткое время мы прошли обучение, получили все консультации, подготовили бизнес-план, теперь будем закупать оборудование,» – отметил он.

Предприниматель считает, что для развития малого и среднего бизнеса в стране созданы все условия. К примеру, ЦОПы работают по принципу «одного окна», что очень экономит время бизнесменов.



