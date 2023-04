Запад накрывает волна сокращений Свежий выпуск 421 По сообщениям зарубежных информагентств подготовил Всеволод Сергеев

Vodafone и Qualcomm сжимаются до предела

Крупнейший в мире оператор сотовой связи Vodafone объявил о намерении сократить европейский штат топ-менеджеров компании. Сокращения затронут руководителей европейских отделений компании, решение принято для ускорения принятия решений внут­ри мобильного оператора.

Глава европейского подразделения Филипп Хэмм оставит свой пост в октябре, при этом гендиректора национальных подразделений Германии, Италии, Великобритании и Испании потеряют свои посты, но войдут в исполнительный комитет оператора. К ним же присоединится глава голландского подразделения Роб Шутер, который при этом сохранит свой пост, сосредоточив свою деятельность на небольших европейских рынках.

Qualcomm – компания по разработке и исследованию беспроводных средств связи, а также SoC, расположенная в Сан-Диего, Калифорния, США, также намерена сократить топ-менеджмент ради «гибкости». Последнее сокращение происходило в компании осенью минувшего года, когда были уволены 600 работников. К разделению компанию подталкивает хедж-фонд Jana Partners – один из инвесторов Qualcomm, – который желает, чтобы производство микропроцессоров было отделено от высокодоходного патентно-лицензионного бизнеса компании. Как пишет печатное издание, сокращение персонала – попытка Qualcomm обеспечить обещанные финансовые показатели в сегодняшнем экономическом году, который закончится в начале осени 2015 года, на фоне резко возросшей конкуренции со стороны китайских разработчиков мобильных чипов, включая MediaTek.

По данным информагентств, компания Qualcomm планирует сократить несколько тысяч служащих. В связи с этим компания может перевести свою деятельность по технологическим разработкам в страны с низкой оплатой труда, например в Индию. Как предполагается, от Qualcomm будет отделен бизнес по выпуску полупроводников. Это не единственный вариант последующего развития, который рассматривают в компании. В компании же останется подразделение, занимающееся лицензированием патентов. На изменениях, в частности, настаивает нью-йоркский хедж-фонд Jana Partners, владеющий акциями Qualcomm на 2 млрд долларов (общая капитализация компании чуть выше 105 млрд долларов).

Несколько дней назад техноблог Fudzilla сказал о планах Qualcomm сократить около 4 000 служащих в рамках масштабной реструктуризации. Потребность в сокращении штата связана с серьезным давлением конкурентов-китайцев, которые являются производителями актуальных на сегодня телефонов и используют для смартфонов не менее дешевые по цене чипы местных поставщиков. Штаб-квартира компании размещена в Сан-Диего, Калифорния (США). По имеющейся информации Strategy Analytics, компании принадлежит не менее половины всего мирового рынка по производству чипсетов.



Меньше на половину

Южноафриканская «дочка» Evraz, Evraz Highveld Steel and Vanadium, планирует сократить около 50% работников в результате временного прекращения деятельности компании, говорится в пресс-релизе дочерней структуры. «В результате временного закрытия компания пересмотрела свою позицию и выпустила уведомление в рамках предложенной реструктуризации, которое потребует консультаций с сотрудниками и профсоюзами в течение 60 дней, которые будут касаться возможного сокращения рабочей силы примерно на 50%», – говорится в сообщении. Временное прекращение деятельности было обусловлено снижением спроса на сталь внутри страны, ограничениями оборотного капитала, а также значительным увеличением китайского импорта.

Компания рассчитывает провести реструктуризацию, которая позволит работать в сокращенном режиме при улучшении рыночных условий и получении достаточного финансирования. При этом Evraz Highveld Steel and Vanadium подтверждает получение предложений об инвестициях в компанию и сообщает, что для продолжения процесса переговоров инвесторы должны обеспечить необходимые гарантии до 27 июля.

Evraz Highveld Steel and Vanadium – вертикально интегрированная компания по производству ванадия и стали. Она является основным производителем конструкционной стали различного размера и толстого листа в ЮАР.



Безработица затмила экономические успехи

Несмотря на рост экономики Испании, премьер-министру Мариано Рахою будет непросто заполучить поддержку на выборах на фоне высокой безработицы. По прогнозам экономистов Bloomberg, уровень безработицы в Испании снизился до 22,5% во II квартале по сравнению с 23,8% в первом. Тем самым ожидается, что показатель упадет до самого низкого уровня с конца 2011 года.

«С экономической точки зрения, более полмиллиона рабочих мест в год – довольно быстрый показатель, – сказал советник премьер-министра по экономическим делам Альваро Надаль. – Но достаточно ли этого для политических успехов? Это хороший вопрос».

В результате выборов представители партий PODEMOS и Ciudadanos заполучили сотни мест в местных законодательных органах, которые раньше принадлежали Народной партии. Сбылось то, о чем долгое время предупреждали премьер-министра соратники по партии: политические последствия режима жесткой экономии дошли до Испании.

Несмотря на ускорение темпов экономического роста, меры жесткой экономии не восстановили рынок труда: почти четверть рабочей силы – безработные.На встрече представители партии призывали Рахоя внести изменения в экономическую политику и уделить больше внимания социальной политике. Премьер пообещал действовать.

Два месяца спустя, однако, мало что изменилось. Народная партия изменила свой логотип. Правительство немного смягчило некоторые принципы в политике жесткой экономии. Так, были частично снижены некоторые налоги, восстановлены некоторые льготы чиновников, которые были сокращены в 2012 году. Также были проведены меры, которые способствовали сокращению расходов населения на электроэнергию.