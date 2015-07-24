Запад накрывает волна сокращений

Свежий выпуск
421
По сообщениям зарубежных информагентств подготовил Всеволод Сергеев
Vodafone и Qualcomm сжимаются до предела
Крупнейший в мире оператор сотовой связи Vodafone объявил о намерении сократить европейский штат топ-менеджеров компании. Сокращения затронут руководителей европейских отделений компании, решение принято для ускорения принятия решений внут­ри мобильного оператора.
Глава европейского подразделения Филипп Хэмм оставит свой пост в октябре, при этом гендиректора национальных подразделений Германии, Италии, Великобритании и Испании потеряют свои посты, но войдут в исполнительный комитет оператора. К ним же присоединится глава голландского подразделения Роб Шутер, который при этом сохранит свой пост, сосредоточив свою деятельность на небольших европейских рынках.
Qualcomm – компания по разработке и исследованию беспроводных средств связи, а также SoC, расположенная в Сан-Диего, Калифорния, США, также намерена сократить топ-менеджмент ради «гибкости». Последнее сокращение происходило в компании осенью минувшего года, когда были уволены 600 работников. К разделению компанию подталкивает хедж-фонд Jana Partners – один из инвесторов Qualcomm, – который желает, чтобы производство микропроцессоров было отделено от высокодоходного патентно-лицензионного бизнеса компании. Как пишет печатное издание, сокращение персонала – попытка Qualcomm обеспечить обещанные финансовые показатели в сегодняшнем экономическом году, который закончится в начале осени 2015 года, на фоне резко возросшей конкуренции со стороны китайских разработчиков мобильных чипов, включая MediaTek.
По данным информагентств, компания Qualcomm планирует сократить несколько тысяч служащих. В связи с этим компания может перевести свою деятельность по технологическим разработкам в страны с низкой оплатой труда, например в Индию. Как предполагается, от Qualcomm будет отделен бизнес по выпуску полупроводников. Это не единственный вариант последующего развития, который рассматривают в компании. В компании же останется подразделение, занимающееся лицензированием патентов. На изменениях, в частности, настаивает нью-йоркский хедж-фонд Jana Partners, владеющий акциями Qualcomm на 2 млрд долларов (общая капитализация компании чуть выше 105 млрд долларов).
Несколько дней назад техноблог Fudzilla сказал о планах Qualcomm сократить около 4 000 служащих в рамках масштабной реструктуризации. Потребность в сокращении штата связана с серьезным давлением конкурентов-китайцев, которые являются производителями актуальных на сегодня телефонов и используют для смартфонов не менее дешевые по цене чипы местных поставщиков. Штаб-квартира компании размещена в Сан-Диего, Калифорния (США). По имеющейся информации Strategy Analytics, компании принадлежит не менее половины всего мирового рынка по производству чипсетов.

Меньше на половину
Южноафриканская «дочка» Evraz, Evraz Highveld Steel and Vanadium, планирует сократить около 50% работников в результате временного прекращения деятельности компании, говорится в пресс-релизе дочерней структуры. «В результате временного закрытия компания пересмотрела свою позицию и выпустила уведомление в рамках предложенной реструктуризации, которое потребует консультаций с сотрудниками и профсоюзами в течение 60 дней, которые будут касаться возможного сокращения рабочей силы примерно на 50%», – говорится в сообщении. Временное прекращение деятельности было обусловлено снижением спроса на сталь внутри страны, ограничениями оборотного капитала, а также значительным увеличением китайского импорта.
Компания рассчитывает провести реструктуризацию, которая позволит работать в сокращенном режиме при улучшении рыночных условий и получении достаточного финансирования. При этом Evraz Highveld Steel and Vanadium подтверждает получение предложений об инвестициях в компанию и сообщает, что для продолжения процесса переговоров инвесторы должны обеспечить необходимые гарантии до 27 июля.
Evraz Highveld Steel and Vanadium – вертикально интегрированная компания по производству ванадия и стали. Она является основным производителем конструкционной стали различного размера и толстого листа в ЮАР.

Безработица затмила экономические успехи
Несмотря на рост экономики Испании, премьер-министру Мариано Рахою будет непросто заполучить поддержку на выборах на фоне высокой безработицы. По прогнозам экономистов Bloomberg, уровень безработицы в Испании снизился до 22,5% во II квартале по сравнению с 23,8% в первом. Тем самым ожидается, что показатель упадет до самого низкого уровня с конца 2011 года.
«С экономической точки зрения, более полмиллиона рабочих мест в год – довольно быстрый показатель, – сказал советник премьер-министра по экономическим делам Альваро Надаль. – Но достаточно ли этого для политических успехов? Это хороший вопрос».
В результате выборов представители партий PODEMOS и Ciudadanos заполучили сотни мест в местных законодательных органах, которые раньше принадлежали Народной партии. Сбылось то, о чем долгое время предупреждали премьер-министра соратники по партии: политические последствия режима жесткой экономии дошли до Испании.
Несмотря на ускорение темпов экономического роста, меры жесткой экономии не восстановили рынок труда: почти четверть рабочей силы – безработные.На встрече представители партии призывали Рахоя внести изменения в экономическую политику и уделить больше внимания социальной политике. Премьер пообещал действовать.
Два месяца спустя, однако, мало что изменилось. Народная партия изменила свой логотип. Правительство немного смягчило некоторые принципы в политике жесткой экономии. Так, были частично снижены некоторые налоги, восстановлены некоторые льготы чиновников, которые были сокращены в 2012 году. Также были проведены меры, которые способствовали сокращению расходов населения на электроэнергию.

Популярное

Все
Работники ТОО «Казахалтын» (рудник Бестобе) просят сохранить рабочие места
Постоянный представитель Казахстана при ООН впервые избран председателем ежегодной сессии Комиссии ООН по разоружению
Прокуроры Алматы и Туркестанской области отменили государственные закупки на более чем 24 млрд тенге
В области Абай в нынешнем году увеличены площади под посевы
На три миллиарда тенге обманули алматинцев онлайн-мошенники
Новая жизнь старых книг
Тюнтюгур вышла из берегов. Второй день подряд в Костанайской области топит поселки
В Кызылорде идет строи­тельство школы на 600 мест в новом микрорайоне «Байтерек»
Спасибо, гвардейцы!
Следовать духу и букве Основного закона
Меры по развитию горно-металлургической отрасли обсудили в Правительстве РК
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 6 апреля
Я бы в фермеры пошел, пусть меня научат!
Закон Республики Казахстан
Мурат Мукушев назначен Национальным координатором по вопросам деятельности ШОС от РК
Снести нельзя оставить
Указ Президента Республики Казахстан
Нападение на детский сад в Бразилии: погибли четверо детей
Все счастливые несчастливы по-своему
Как барсук погулять вышел
Уголовное дело завели на членов "Народного совета трудящихся Петропавловска"
В чем смысл и цель глубинных реформ?
Аутизм, а 2 апреля отмечается Всемирный день распространения информации об этой проблеме, ученые признали чумой XX века. А эпидемией XXI, по всей видимости, станет так называемый цифровой аутизм. И этот диагноз ничуть не легче, тревожатся практикующие врачи
Настоящая карета, «ириски» на стенах и лифт размером с комнату – все это можно увидеть и потрогать в закулисье «Астана Оперы»
В Казахстане будет запущена новая юношеская футбольная лига, которая не имеет аналогов в нашей стране
Жизнь после смерти
Сатпаевские лицеисты выиграли образовательную путевку в Великобританию в трехъязычном состязании на тему экологии
Есть статус - будут и достижения
Ответственность перед народом и историей
"Провокации и предательство должны жестко пресекаться" – АНК о создании "народного совета" в Петропавловске
Двенадцать реабилитационных центров построят в Казахстане
В Алматы в Военно-исторический музей передали реликвии героя-казахстанца
Для востока страны тема приграничных районов, поднятая Президентом Касым-Жомартом Токаевым в ходе выступления перед Парламентом, является горячей, больной
Цифровая иммерсивная выставка художников Италии откроется в Нацмузее РК
Уникальные издания начала XX века, дошедшие до наших дней буквально в нескольких экземплярах, передают в музеи жители Павлодарской области. Так пожелтевшие страницы с арабской вязью, сохраненные как семейные реликвии и молчавшие сотни лет, открывают перед учеными новую информацию
Cпецпредставитель президента Франции Изабель Дюмон посетит Казахстан
Рассылку о повышении пенсий на 30-50% распространяют в Казнете
Давка на эскалаторе в Астане попала на видео: пострадал один человек
Какой будет погода в апреле для казахстанцев
Красный трактор, переживший много перипетий и ставший приметой Шымкента, вернулся из небытия
Отечественный бизнесмен планирует реализовать национальную идею казахов в Тургайской степи. Он потратит на это более трех миллиардов тенге
Ербол Тлешов возглавил Комитет языковой политики МНВО РК
Общественный транспорт Астаны в месяц Рамадан будет работать бесплатно
Праздник обновления, гендерного равенства, женской энергии и материнской любви или просто еще один выходной? В преддверии Международного женского дня «Казахстанская правда» спрашивала у представителей разных сфер деятельности: что значит для них 8 Марта?
Вчера в редакциях газет «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда» с раннего утра было непривычно шумно и суетливо. Мужчины с сосредоточенными лицами в строгих костюмах собирались в гостевом фойе здания, время от времени заглядывая в свои гаджеты, будто готовились к самому главному экзамену в своей жизни. А как же иначе? Всем хотелось достойно поздравить лучшую половину человечества с весенним праздником
Девушек лёгкого поведения с сайта "Кыздар.нет" вычислили полицейские Туркестана
Ребенка затянуло в грязь в Атырау – видео
Список прошедших в депутаты Мажилиса по одномандатным округам озвучили в ЦИК
Когда начнут начислять компенсацию по депозитам в Казахстане
В новых спорткомплексах должны быть все условия для людей с особыми потребностями – Смаилов
В Актау 14-летняя девочка забеременела от отца-насильника
Был запрос – есть ответ
Стали известны подробности нападения с ножом на имама в Астане
Более 2,5 тысячи человек разыскивают правоохранительные органы Казахстана
Супруги с 4-месячной дочерью погибли в ДТП в Атырауской области
Экс-министр Елжан Биртанов назначен советником председателя QazMed
Пациент упал со 2-го этажа больницы в Актау
47 тысяч превысило число погибших в результате землетрясений в Турции
Телеграммы поздравления поступают в адрес президента Казахстана по случаю праздника Наурыз
Житель Актау подозревается в убийстве своих троих детей

Читайте также

Маулен Ашимбаев встретился с вице-спикером палаты парламент…
Безопасность прежде всего
Как барсук погулять вышел
Как развивается система дополнительного образования для дет…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]