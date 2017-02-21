​Запас устойчивости

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Адина Нурберген

Основные положения программы конституционных реформ, а также приоритеты, обозначенные в Послании Президента «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность», за «круглым столом» обсудили представители Ассоциации русских, славянских и казачьих организаций Казахстана. Встреча прошла под эгидой Ассамблеи народа Казахстана.

Как отметил председатель АРСК, заместитель председателя Мажилиса Парламента РК Владимир Божко, сейчас необходимо добиться максимально активного подключения общества к обсуждению двух важнейших для страны документов.

– В региональных подраз­делениях АРСК уже прошло обсуждение проекта конституционной реформы, и теперь собираем все предложения и проводим дискуссию на цент­ральном уровне, – уточнил Владимир Божко. – Предложенные Главой государства преобразования – это шаг к демократизации нашего общества. Повышение ответственности Правительства и усиление контрольных функций Парламента будут означать укрепление обратной связи с населением, с избирателями. А чем лучше и эффективнее связь между народом и властью, тем больше запас устойчивости политической системы.

На расширении полномочий Парламента акцентировал внимание и заместитель председателя АРСК, заведую­щий кафедрой АНК в ЕНУ им. Л. Гумилева Анатолий Башмаков.

– Предлагается, чтобы сегодня Мажилис взял на себя функции формирования Правительства, это очень важно, поскольку повышается контролирующая роль Парламента, – отметил он. – И теперь поступают предложения о том, каким образом Парламент, и, в частности, Мажилис может реализовать эти полномочия. Особенно актуально усиление контро­ля, когда речь идет об исполнении республиканского бюджета.

Один из эффективных вариантов, по мнению Анатолия Башмакова, – промежуточный контроль, когда профильный комитет может в течение года приглашать министра или вице-минис­т­ра и запрашивать отчет об исполнении бюджетных расходов на текущую дату. По его словам, такая форма взаимодействия даст возможность обеспечения более жесткого, конкретного и предметного контроля за освоением средств.

Вторая часть встречи была посвящена обсуждению путей реализации Послания Президента. Руководитель филиала АРСК по Карагандинской области Наталья Вшивцева особо выделила роль гражданского сектора в Третьей модернизации. По ее мнению, казахстанским НПО необходимо активизироваться и стараться использовать все доступные инструменты поддержки, которые предос­тавляет государство.

– Пришло время этнокультурным объединениям и всем неправительственным организациям переходить от разъяснений Послания к его практической реализации, – подчеркнула она. – Есть множество различных инс­трументов государственной поддержки гражданского сектора. К сожалению, многие НПО не используют социальное предпринимательство, не работают с таким инструментом, как государственно-частное партнерство. А ведь именно этой форме сотрудничества Президент уделяет особое внимание в Послании, отмечая, что ГЧП должно стать основным механизмом развития инфраструктуры, в том числе социальной.

НПО важно сейчас работать в связке с бизнесом и с местными властями, находить новые форматы сотрудничества, изучать международный опыт, считает Наталья Вшивцева.

Участники заседания также обсудили реализацию ключевых приоритетов Третьей модернизации. В частности, роль этнокультурных цент­ров в выполнении четвертого приоритета – улучшение качества человеческого капитала, а также подключение неправительственных организаций к выполнению программы продуктивной занятости и развития массового предпринимательства и ряду других комплексных задач в рамках Послания Президента. 

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