Записи звонков в «скорую» о падении детей из окон опубликовал столичный горздрав

Общество
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Аудио были опубликованы с целью продемонстрировать реальные трагические случаи падения детей с высоты и призвать родителей не оставлять малышей одних в помещениях с открытыми окнами, балконами, передает Kazpravda.kz

Фото: акимат Астаны

Управление общественного здравоохранения Астаны изъяло аудиофиксацию разговоров, поступающих на пульт «103» от горожан в связи с падением детей с высоты. В каждом аудио слышны слова паники и просьбы приехать на вызов поскорее, сообщает официальный сайт акимата столицы.

Так, в одном из разговоров мужчина просит бригаду скорой помощи срочно приехать по адресу, где с высотного общежития упал 2-х летний ребенок.

Еще из одного разговора с диспетчером стало известно, что ребенок в возрасте до 2-х лет упал с большой высоты жилого дома.

Еще один звонивший сообщил диспетчеру, что упавший ребенок 1,5-2 лет без сознания.

Данные аудио были опубликованы с целью продемонстрировать реальные трагические случаи падения детей с высоты и призвать родителей не оставлять малышей одних в помещениях с открытыми окнами, балконами. Именно в теплое время года участились подобные трагические случаи.

Только с начала года в Астане зарегистрировано 11 случаев падения детей с высоты, двое из пострадавших скончались до приезда скорой помощи еще двое - уже в стационаре.

Также Горздрав поделился кадрами с реанимации детской больницы, где дети находились в критическом состоянии после падения с высоты.

«Мы не просто призываем, а умоляем взрослых не оставлять детей без присмотра ни на секунду одних в помещениях! Особенно сейчас - в теплое время года, когда окна открыты, и имеется огромный риск падения. Часто дети подают и с крыш домов. Уважаемые родители! Как вы просите срочно приехать скорую, так и мы просим быть внимательными и бдительными! Ваша одномоментная отвлеченность на что-то, может стоить жизни ребенку!» - обратились к жителям столичные врачи.

#Астана #профилактика #падение детей из окон

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