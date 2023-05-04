По 300 тысяч тенге платили за фейковую работу в нефтяной компании актюбинцы

Фото: Kazpravda.kz

Департамент полиции Актюбинской области завел уголовное дело о мошенничестве на руководителя ТОО «West Trans Group-М», сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

«Подозреваемая, руководитель ТОО «West Trans Group-М», обещала устроить на работу вахтовым методом в нефтяную компанию, брала предоплату от 150 до 300 тысяч тенге. На сегодняшний день в полицию обратились около 30 обманутых граждан», – говорит заместитель начальника следственного управления ДП Актюбинской области Нурболат Султанов.

Подозревамую задержали.

Актюбинцев, пострадавших от West Trans Group-М, просят обратиться в кабинет 416 Департамента полиции области или позвонить по телефону 8 (7132) 936-416.

Жители других регионов страны могут обращаться в территориальные подразделения полиции.