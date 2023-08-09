Запрет на экспорт сжиженного газа планирует ввести Казахстан

Министерство энергетики Казахстана разработало проект приказа о запрете на вывоз сжиженного газа автомобильным транспортом на 3 года и железнодорожным – на 6 месяцев со дня вступления в силу приказа, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Фото: пресс-служба Минэнерго РК

Проект приказа опубликован на портале открытые НПА для публичного обсуждения.

В Казахстане введено госрегулирование розничных цен на сжиженный нефтяной газ (СНГ), и, как следствие, отмечается стремительный переход населения и многих промышленных предприятий на этот вид топлива, констатировали в МЭ.

«Так, в 2022 году потребление на внутреннем рынке выросло на 28% по сравнению с 2021-м. Рост потребления за 6 месяцев 2023 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года составил порядка 100 тысяч тонн.

При потребности внутреннего рынка в 130-140 тысяч тонн в месяц (согласно заявлениям акиматов) в зависимости от сезона, Министерство энергетики в рамках плана поставки распределяет 120-130 тысяч тонн или 90% спроса. В периоды плановых и внеплановых ремонтных работ заводов-производителей непокрытие потребностей внутреннего рынка в сжиженном нефтяном газе составляет 15-25%», – отметили в Минэнерго, обосновывая планы по введению запрета на экспорт СНГ.

В ведомстве напомнили, что ранее приказом министра энергетики РК от 7 октября 2020 года был введен 3-годичный запрет на экспорт сжиженного газа автотранспортом.

Ранее в Казахстане продлили ограничения на вывоз дизельного топлива и отдельных видов нефтепродуктов автомобильным транспортом на 6 месяцев.