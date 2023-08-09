Запрет на экспорт сжиженного газа планирует ввести Казахстан

Экономика, Энергетика
37
Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Министерство энергетики Казахстана разработало проект приказа о запрете на вывоз сжиженного газа автомобильным транспортом на 3 года и железнодорожным – на 6 месяцев со дня вступления в силу приказа, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Фото: пресс-служба Минэнерго РК

Проект приказа опубликован на портале открытые НПА для публичного обсуждения.

В Казахстане введено госрегулирование розничных цен на сжиженный нефтяной газ (СНГ), и, как следствие, отмечается стремительный переход населения и многих промышленных предприятий на этот вид топлива, констатировали в МЭ.

«Так, в 2022 году потребление на внутреннем рынке выросло на 28% по сравнению с 2021-м. Рост потребления за 6 месяцев 2023 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года составил порядка 100 тысяч тонн.

При потребности внутреннего рынка в 130-140 тысяч тонн в месяц (согласно заявлениям акиматов) в зависимости от сезона, Министерство энергетики в рамках плана поставки распределяет 120-130 тысяч тонн или 90% спроса. В периоды плановых и внеплановых ремонтных работ заводов-производителей непокрытие потребностей внутреннего рынка в сжиженном нефтяном газе составляет 15-25%», – отметили в Минэнерго, обосновывая планы по введению запрета на экспорт СНГ.

В ведомстве напомнили, что ранее приказом министра энергетики РК от 7 октября 2020 года был введен 3-годичный запрет на экспорт сжиженного газа автотранспортом. 

Ранее в Казахстане продлили ограничения на вывоз дизельного топлива и отдельных видов нефтепродуктов автомобильным транспортом на 6 месяцев.

#газ #запрет #Минэнерго #энергетика #экспорт

Популярное

Все
Мать погибшего в поезде атырауского подростка сделала заявление
Естай создал свой, глубоко органичный индивидуальный стиль, а вершиной его творчества стала знаменитая песня «Қорлан»
Карагандинские полицейские поймали курьера, которого мошенники послали к жертве за деньгами
В Алматинской области планируется построить ряд заводов по переработке мусора
В Павлодарской области сократился объем вредных выбросов
В Павлодаре осуждены члены преступной группы, при помощи которых монополист смог повысить тариф для потребителей электроэнергии
Мальчик застрял в заборе в ЗКО
Токан Султаналиев: «Помню каждого пациента»
Череп человека обнаружен в степи Мангистауской области (видео)
Путинцева вышла во второй круг турнира в Монреале
В поиске смыслов
В село из города, чтобы заняться делом
Поход на стадион – рулетка?
Более 369 тонн бензина планируют перевезти в августе по Казахстану
Без задержек
Тренируйся на манекенах!
Лето стало еще лучше!
Озеленение по науке
По новым стандартам
Дорогою добра
Пожар в ЖК в Алматы: выпрыгнувших девушек могли спасти огнеборцы
Жители Атырау теперь будут платить за вывоз мусора почти в два раза больше – такое решение принято депутатами городского маслихата
Сегодняшние новостройки таят в себе немало сюрпризов
Жители села Карабулак Ескельдинского района массово жалуются на некачественный Интернет и бездействие со стороны поставщика услуг
Казахстанцам напомнили о необходимости поставить на учет собак и кошек
Оправдательный приговор вынес суд в деле о рухнувшей трубе Петропавловской ТЭЦ-2
Пожар в алматинском ЖК «Аккент» обнажил проблемы пожарной безопасности в многоэтажных домах
Афганская бизнес-делегация прибыла в Астану
Когда объявят список обладателей образовательных грантов в РК
Сбежавшего осужденного задержали в Карагандинской области
Смаилов встретился с предпринимателями из нескольких регионов
Самые знойные дни июля и наступивший август жители села Жибек Жолы переживают без водопроводной воды, спасаясь от жары кто как может
Ушел из жизни участник легендарного ансамбля "Дос-Мукасан" Александр Литвинов
13 сотрудников оскандалившегося центра спецсоцуслуг в Караганде отстранены от работы
Новый пожар произошел в резервате "Семей орманы"
Двух отравившихся детей выписали из больницы в Караганде
Первый шаг на пути к «гламурному» туризму сделан в Северо-Казахстанской области: на соснах в местной Имантау-Шалкарской курортной зоне появились… электрические розетки
Пожилого прохожего избил на камеру подросток в Алматы
В Алматинской области снесен очередной производственный объект, сооруженный без разрешения государственных уполномоченных органов
Неразрешенные налоговые проверки бизнесменов пресек Антикор
Аграрии Жаркаинского и других районов Акмолинской области, посевы которых вытаптываются безмерно размножившимися полчищами сайги, взывают о помощи…
В Карагандинской области наказали чиновников за то, что у них были свои ТОО и ИП
Жителям Кызылординской области вернут деньги, переплаченные минувшей зимой за отопление
Уже в августе жители городов Павлодарской области получат повышенные счета за коммунальные услуги
В Алматинской области дачники перекрыли автотрассу республиканского значения в знак протеста против действий коммунальных служб
Драку Бейбута Шуменова в ТРЦ Астаны прокомментировали в МВД
Пенсионерке из Атырау осталось платить еще год, чтобы закрыть кредит, который она взяла по рекомендации аферистов
Какую ответственность должны нести медики за врачебные ошибки? Об этом мы поговорили с экспертами
Жители Жезказгана с тревогой ждут наступления грядущего отопительного сезона
Приговор подозреваемому в убийстве 5-летней туркестанки пояснили в суде
В Павлодарской области верховой лесной пожар может перекинуться на территорию России
Сельская активистка вместе с мужем создала автономную систему, благодаря которой у них в доме всегда есть чистая питьевая вода, свет и другие блага цивилизации
Казахстанец Шерхан Арыстан завоевал гран-при "Славянского базара"
Обеспечение безопасности страны – главный приоритет
Граждан Германии и Нидерландов сняли с грузового поезда в Казахстане
Как власти решают проблему с водоснабжением Темиртау?
Уже неделю не вывозится мусор в Петропавловске. Городские власти объясняют ЧП поломкой мусоровозов
Пассажир покончил с собой на борту самолета Turkish Airlines
Реализацию нацпроекта "Комфортная школа" обсудили в Правительстве
О возможных заторах на границе с Россией предупредила казахстанцев Погранслужба

Читайте также

Президенту рассказали об инвестиционном потенциале Павлодар…
Токаев ознакомился с продукцией предприятий Павлодарской об…
Мораторий на создание единых операторов могут ввести в Каза…
Мы извлекли тяжелый урок – Токаев об аварии на Экибастузско…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]