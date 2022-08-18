Запрет на отстрел собак «похоронил» проект приюта в Мангистау

Десятилетиями Актау и весь регион в целом жили без приюта для бездомных животных. В регионе образовались группы неравнодушных граждан, стоящих на защите прав братьев наших меньших. Попавших в беду представителей фауны обычно везли на передержку к добрым ветеринарам или волонтерам, если не требовалась экстренная медицинская помощь.

Многообещающий проект по созданию приюта для животных силами волонтеров и общественных организаций в Мангис­тауской области неожиданно «свернули», и фонд отказался от предоставленной под застройку властями земли. Причиной кардинального решения, как ни странно, стал переход государства к гуманному отношению к бродячим животным, то есть к запрету на отстрел.

Как правило, передержка заканчивалась постоянным местом жительства у их спасителей. Так как желающих приютить бедное животное среди населения немного, а официальных мест по их содержанию в регионе нет.

Наболевшая проблема нуждалась в решении. И инициативная группа во главе с главным зоозащитником области Кириллом Осиным, кажется, нашла оптимальное решение еще в 2018 году.

– Идея создания эколого-образовательного центра появилась в 2018 году, в 2019-м была представлена уже экс-акиму города и получила поддержку. Инициатором выступили общественный фонд «Шанс» и неправительственное учреждение «ЭкоМангис­тау». Подготовлена концепция. Жестокое обращение с животными, негуманное регулирование численности (усыпление), отсутствие какой-либо помощи диким животным, попавшим в беду, – все это подвигло к идее создать не просто приют, а эколого-образовательный центр семейного типа. Проект социальный. Конечно же, содержать объект, кормить животных, платить зарплату сотрудникам – это расходы. Поэ­тому на базе будущего центра предполагались коммерческие услуги, – рассказал директор НПУ «ЭкоМангистау» Кирилл Осин.

Планировалось, что содержать животных будут за счет пожерт­вований населения и оказания платных услуг. На базе центра должны были открыть кабинет ветеринара, проводить экскурсии для детей, организовать гос­тиницу для животных и прочее. Все эти услуги востребованы в Мангистау, поэтому со спросом, думали волонтеры, проблем не будет. Однако денег на покупку участка и строительство цент­ра у общественников не было. За помощью они обратились к местным властям.

– В 2019 году вместе с бывшим акимом города посмотрели несколько локаций и определились с местом для будущего базирования. Закрутилось колесо бюрократической машины – передача земли из области в город, оформ­ление государственного акта, оценка оставшегося имущества на территории в виде склада. Все это заняло три года. И вот в декабре 2021 года состоялся конкурс, по итогам которого НПУ «ЭкоМангистау» был предоставлен участок 1,85 гектара на праве доверительного управления без права выкупа, – рассказывает Кирилл Осин.

Активисты стали готовить проект, планирование будущей территории. За три года оформления участка мародеры растащили все, что возможно было здесь украсть. Разобрали забор, окна, двери, местами кровлю и полы, даже стены некоторые забрали.

– Наследство в управление нам осталось, честно говоря, так себе. Проект пришлось пересмат­ривать. Вложений требовалось больше. Однако активистов это не останавливало. Предполагалось, что общими усилиями за счет спонсорских и благотворительных средств мы сможем реализовать эту мечту. Да, мы слышали упреки: сиротам не хватает квартир, многодетным не хватает, а вы хотите собирать средства на собак. Проблем действительно много, но каждый должен заниматься своим делом, я считаю, – говорит Кирилл Осин.

Однако долгожданному проекту, как ни прискорбно, реализоваться все же не удалось. И причиной этому стали, как ни странно, поправки в Закон «О защите животных».

– В марте 2022 года принимается Закон «О защите животных». В нем указано, что местные исполнительные органы должны регулировать численность животных гуманным способом (запрет на отстрел) и, соответственно, должны теперь заниматься организацией приютов. Это, безусловно, прекрасно, и важно, чтобы это было повсеместно. Но с другой стороны, это стало риском для нашего проекта. Спонсоры и благотворители стали потихоньку отказываться от участия, мотивируя тем, что на эти цели теперь будут выделяться бюджетные средства. Активисты также видят риск в том, что раз нет отлова, то всех бездомных животных затем мог­ли бы свезти в будущий центр, который по своей сути не приют, а центр временной передерж­ки, – объяснил директор НПУ «ЭкоМангистау».

Без финансовой поддержки спонсоров и волонтеров проекту не выжить, говорят активисты. В договоре о доверительном управлении землей прописан пункт о том, что на бюджетные средства фонд не претендует и использовать их не имеет права. А значит, даже если начнется государственное финансирование таких проектов, данный земельный участок под него не подходит.

Учитывая все обстоятельства, активисты приняли решение вернуть землю. Теперь, как и десятилетия до этого, в Мангис­тау пока нет ни одного центра по хотя бы временному содержанию бездомных животных, их лечению и стерилизации.