Запрет на вывоз угля автотранспортом продлили в Казахстане

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На заседании Межведомственной комиссии по вопросам внешнеторговой политики и участия в международных экономических организациях под председательством вице-премьера Серика Жумангарина рассмотрели и приняли решения по ряду существенных вопросов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК.

Отмечается, что снова бурные обсуждения вызвал вопрос действия экспортной пошлины на семена подсолнечника. На предыдущих двух заседаниях МВК его уже поднимали среди круга заинтересованных лиц: от производителей и переработчиков до госорганов и НПП «Атамекен».

Еще раз взвесив все результаты действия экспортной пошлины и нынешний курс государственной политики, направленный на диверсификацию производства в стране в сторону переработки, на заседании МВК приняли решение оставить действующую экспортную пошлину на семена подсолнечника в размере 20%, но не менее 100 евро за тонну, без изменений. Национальной ассоциации переработчиков масличных культур было предложено прийти к консенсусу с производителями семян подсолнуха по закупочным ценам, о чем ассоциация обязалась публично объявить в ближайшем времени.

Также на заседании МВК приняли решение о продлении запрета на вывоз угля автотранспортом. Это обусловлено предстоящим началом отопительного сезона, для бесперебойных поставок населению социального угля.

В целях бесперебойного газоснабжения населения и поставок на автомобильный рынок установлено ограничение по вывозу сжиженного нефтяного газа автомобильным и железнодорожным видами транспорта.

Кроме того, на заседании МВК обсудили вопрос отмены экспортной пошлины на смазочные масла, рассмотрели продление действия антидемпинговой меры в отношении холоднодеформированных бесшовных труб из нержавеющей стали и другие вопросы внешнеторговой деятельности.