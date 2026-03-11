Запрет цензуры и защита частной жизни: эксперт рассказал о балансе права в новой Конституции

Конституционная реформа
60

Новая Конституция Казахстана формирует баланс между свободой выражения мнений и защитой прав граждан, одновременно закрепляя прямой запрет цензуры и устанавливая правовые рамки ответственности.

Фото: KИСИ

Об этом заявил журналист Нурбек Матжани на экспертной платформе «Конституционная реформа и общественный диалог: формируя будущее», прошедшей в Астане 11 марта, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на КИСИ.

Площадка объединила депутатов Парламента, политологов, представителей академического сообщества, журналистов и общественных деятелей. Участники обсудили ключевые новеллы проекта новой Конституции и институциональные изменения, направленные на укрепление устойчивости государственной системы. Отдельное внимание было уделено формированию общества знаний, развитию образования и инноваций, а также обеспечению цифровых прав граждан. По словам Матжани, в условиях стремительного развития цифровых технологий и глобализации медиапространства вопросы регулирования информационной среды становятся особенно актуальными.

«Распространение недостоверной информации, рост конфликтности в публичной сфере и необходимость защиты частной жизни требуют адекватного правового ответа», — отметил он.

Эксперт подчеркнул, что одной из ключевых норм новой Конституции является гарантия права каждого на свободное выражение своих взглядов и убеждений, что является фундаментом демократического общества.

«Реализуется классический принцип: свобода одного заканчивается там, где начинается свобода другого. Свобода слова не может нарушать честь, достоинство и деловую репутацию человека, а также неприкосновенность его частной жизни», – пояснил Матжани.

Важной гарантией свободы выражения мнений, по его словам, является прямой конституционный запрет цензуры. Эта норма создает правовую основу для свободного развития средств массовой информации, науки, искусства и общественного диалога.

«Запрет цензуры способствует формированию плюралистической информационной среды, где могут сосуществовать различные точки зрения», – отметил эксперт.

Отдельного внимания заслуживает закреплённый в Конституции запрет на пропаганду войны и вооружённых конфликтов, который, по словам Матжани, имеет важное ценностное и политическое значение. Эта норма отражает миролюбивую внешнеполитическую доктрину Казахстана и одновременно служит внутренним стабилизирующим фактором, предотвращая распространение агрессивной риторики и идеологии насилия.

