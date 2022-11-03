Запретить Хеллоуин

Кандидат в президенты РК Каракат Абден в ходе предвыборной кампании встретилась с активистками Ассоциации деловых женщин Актюбинской области. Она сразу отметила достижения своих собеседниц.

– Мы все время говорим о том, что в исполнительных и представительных органах должно быть не меньше 30% представительниц слабого пола. В вашем регионе 10 женщин возглавляют сельские округа, что заслуживает восхищения. В системе государственных, судебных органов доля женщин-руководительниц равна 36%, что не скажешь даже о столице, – сделала акцент Каракат Абден.

Разговор коснулся и моральных, духовных сторон в жизни казахстанцев.

К примеру, на взгляд предпринимательницы Гульжазиры, есть в нашем обществе люди, действительно нуждающиеся в материальной поддержке, но они не стучатся во все двери. И есть материально обеспеченные, которые рассчитывают на всевозможные скидки и не прочь получить помощь со стороны.

Не обошли вниманием участницы встречи и недавнее празднование Хеллоуина. Актюбинка по имени Дина считает, что у нас достаточно своих традиций и праздников.

– Предлагаю запретить такие нововведения, – категорично высказалась она.

Каракат Абден солидарна с такой идеей. В ходе встречи поднимались и другие вопросы, призванные сохранить национальные традиции.