Запретить высадку детей из общественного транспорта предлагает детский омбудсмен

Уполномоченный по правам ребенка Динара Закиева предлагает ввести запрет на высадку детей из общественного транспорта, находящихся без сопровождения взрослых. Об этом она заявила в ходе заседания в Мажилисе, передает корреспондент Kazpravda.kz .

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«Сегодня только в пяти регионах предусмотрен бесплатный проезд детям на общественном транспорте. И мы видим, что зачастую за неоплату проезда детей оставляют прямо по дороге между городами или, несмотря на погоду, несмотря на небезопасную ситуацию, их оставляют на дороге за неуплату проезда. Поэтому мы предлагаем ввести запрет на высадку ребенка из общественного транспорта, находящегося без сопровождения родителя, и установить соответствующую ответственность», - отметила детский омбудсмен.

Отметим, ранее неоднократно публиковались случаи, когда детей высаживали из транспорта в темное время суток, за городом или в сильные морозы.