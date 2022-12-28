Запретов нет, но...

Свежий выпуск
18
Жанат Сисекенова

Подготовка к новогодним праздникам в разгаре. Вместе с домашними застольями предстоят встречи в дружеских компаниях, многие хотят отдохнуть в кругу коллег.

Тема эта была затронута и в ходе встречи уполномоченной по этике акимата Актюбинской области Ризагуль Омаровой в филиале Академии государственного управления при Президенте РК. На этот раз на курсы повышения квалификации приехали впервые поступившие на службу и наз­наченные на руководящую должность молодые сотрудники районных отделов налогового управления и департамен­та статистики.

– Почему нам нельзя ходить на тои, веселиться в ресторанах и кафе? Скоро Новый год, но мы не можем собраться и погулять, как другие коллективы, – с долей обиды обратилась к лектору одна из слушательниц.

– Действительно, в эти дни участились звонки по поводу корпоративов. Со своей стороны мы однозначно рекомендуем не устраивать их на рабочем месте, не собирать на эти цели какие-то суммы. Для этого есть профсоюз, который и должен позаботиться, как достойно встретить праздник. Запретить не можем, но все же лучше отказаться от корпоративов, чтобы это завтра не вызвало общественный резонанс, – ответила на вопрос уполномоченная по этике.

Думается, такой совет возник не на пустом месте. Ведь еще свежи в памяти видеозапи­си с чиновниками, которые, устав от напряженных рабочих будней, «отрывались по полной» в различного рода увеселительных заведениях. И это вполне справедливо вызывало возмущение, а порой и насмешки. Впрочем, Ризагуль Омарова уверена, что такое сейчас невозможно. Ей приходится время от времени сталкиваться с заявлениями о недостойном поведении госслужащих, и не только на отдыхе, но зачастую они не подтверждаются.

Также на подобных встречах молодежь просит объяснить, чем отличается деловой стиль одежды от офисного. В акимате области разработали специальные требования к деловому стилю. Аккуратная деловая одежда влияет на карьерный рост, подчеркивает Ризагуль Мырзагалиевна, дисциплинирует.

Следующая тема для обсуж­дения – сувениры в кабинетах. Несколько лет назад редкое фото рабочего места чиновников обходилось без вееров, драконов и других китайских символов процветания. Но Ризагуль Омарова делает акцент на подарках по случаю праздника, повышения в должности. Здесь тоже существуют определенные ограничения. Так, не следует собирать деньги у коллег, подчиненных. Опять-таки для этого есть профсоюз, который согласно коллективному договору при необходимости выделяет нужную сумму. Посетители, попадая в рабочий кабинет, оценивают и его. На стенах, например, уместно смотрятся сертификаты о повышении квалификации, документы, подтверждающие профессиональный уровень госслужащего.

Ризагуль Мырзагалиевна говорит и о нарушении правил дорожного движения, а именно о превышении скорос­ти автомобиля, игнорировании дорожных знаков, ремня безопасности.

– Все начинается с мелочей. Сегодня ты проехал на крас­ный сигнал светофора, а в следующий раз подобная ситуация может оказаться печальной и для вас, и для других. Отрадно, что за последние три года мы не имеем фактов, когда госслужащий сел за руль в нетрезвом состоянии. Таковых ждет строгое наказание, вплоть до увольнения. Человек должен помнить: сел пьяным за руль – остался без работы, потерял авторитет в обществе, – предупреждает Ризагуль Омарова.

Уполномоченная по этике объясняет, что порой люди, обращаясь с жалобами на некорректное поведение госслужащих, не всегда понимают, в чем же заключается нарушение норм этического кодекса. Бывает, возмущает даже то, что госслужащий не смотрит в глаза собеседника. А потом выясняется, что чиновник в этот момент просто записывал сказанное. Случается, обратившийся злится, выходит из себя, и, естественно, служащий вынужден реагировать на не­адекватное поведение.

– Молодые сотрудники часто не уверены в себе, у опытных больше профессионализма. Несдержанные люди могут в пылу эмоций переходить на личности, на оскорбления. Иногда специально провоцируют служащего и записывают встречу на телефон, – говорит Ризагуль Омарова.

Люди возмущаются, когда не получают конкретный ответ на свой запрос. Бывает, чиновник необоснованно обещает помощь, а когда понимает, что по объективным причинам это невозможно, его отрицательный ответ вызывает возмущение. Отсюда рекомендация: всегда быть честным, с первой минуты общения. Не бояться сразу отказать людям, объяс­нив ситуацию.

Популярное

Все
В пригороде Алматы приостановлено строительство многоквартирных домов, вызвавшее большое недовольство местных жителей
Почти четыре месяца прошло после лесного пожара в Аулиекольском районе Костанайской области. Все ли проблемы решены?
Нацбанк продолжит реализацию программы ипотечного жилищного кредитования «7–20–25»
Ее картины не похожи ни на какие другие. Каждая работа – это манифест женских судеб, сотни глаз, глядящих сквозь века на мир. Гульмарал Таттибаева – художник, оживляющий историю
Сразу на четверть подорожают с января 2023 года поездки в общественном транспорте Костаная
Особое мнение Сейтказы Матаева
Акимат Шымкента признал долги перед поставщиками услуг по программе ArtSport и рассчитывается с предпринимателями
Свыше 500 «мертвых душ» выявлено в рамках программы подушевого финансирования детских кружков и спортивных секций в Алматинской области
Возить нельзя отменить
Наш выбор
Дух победителей
Герои в строю
Главное – благополучие и комфорт
Пусть будет вечным стрелок ход
«Хвосты» убрать, очистку завершить!
Фермерский «форвард» против ценового роста
Запретов нет, но...
Последняя неделька
Коммунальная ломка
Закон Республики Казахстан
Военнослужащего актауского гарнизона арестовали за изнасилование своей дочери
Минздрав разработал поправки по вопросам страхования профессиональной ответственности врача. Но почему же практикующие врачи против этих новелл?
Какие документы подписали Казахстан и Узбекистан по итогам переговоров
Бауыржан Байсеркин освобожден от должности
Проект по повышению доходов сельского населения масштабируют по всему Казахстану – Кульгинов
Премьер ознакомился с проектом строительства новой ТЭЦ в Кызылорде
Премьер-министр встретился с аграриями Кызылординской области
Выпавшую с 8-го этажа павлодарскую школьницу подключили к ИВЛ
Приоритетные задачи по развитию Кызылординской области обозначил премьер
Определены штрафы и тюремные сроки для врачей за вред здоровью и смерть пациента
Объявлены дата и место нового сольного концерта Димаша Кудайбергена
Новые подходы по решению проблем моногородов утвердили в Правительстве РК
Токаев посетил мавзолей Толе би в Ташкенте
Президент о мемориале "Тағзым": В память о жертвах январских событий и как назидание для потомков
Президенты Казахстана и Узбекистана договорились о создании двух советов
Бауржан Шукенов: "Соглашение с CNC – начало большого пути"
Прямые авиарейсы свяжут Казахстан и Пакистан
Казахстан готов выступить воротами для инвесторов в Центральную Азию – вице-премьер
Закон Республики Казахстан
Мамытбеков главе Минздрава: Куда делись деньги ФСМС
В центре столицы горит девятиэтажка (Видео)
Пожилые супруги и 3-летний внук замерзли насмерть в области Абай
Игорь Павлюк назначен спортивным директором ФК "Астана"
В акимате объяснили появление сталактитов в несданных квартирах Костаная
"Одни дома": двое детей сгорели в запертом доме в Шу
Женис Касымбек стал акимом Астаны
Названы самые загрязненные города Казахстана
Практически ежедневно осуществляются информационные вбросы в адрес руководства страны, вооруженных сил, являющихся базовым элементом государственности.
У акимов станет больше заместителей
Два комитета хотят упразднить в МВД
Склад сайгачих рогов и уникальные самоцветы нашли полицейские в частном доме в Алматы (видео)
За салют с крыши поста полиции житель Алматы поплатился свободой (видео)
"Озеро" с запахом химикатов появилось вблизи Атырау
Человек погиб в сорвавшемся лифте в Алматы
Серийного вора аккумуляторов задержали в Алматы
В Сети появилось видео пылающей легковушки на трассе в Костанайской области
Спецоперация по задержанию банды вымогателей попала на видео в Актобе
Токаев сменил послов Казахстана в ряде стран

Читайте также

Свежий выпуск
Вся королевская рать!
Свежий выпуск
Колосок из прошлого века
Свежий выпуск
«Хвосты» убрать, очистку завершить!
Свежий выпуск
Фермерский «форвард» против ценового роста

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]