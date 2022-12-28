Запретов нет, но...

Тема эта была затронута и в ходе встречи уполномоченной по этике акимата Актюбинской области Ризагуль Омаровой в филиале Академии государственного управления при Президенте РК. На этот раз на курсы повышения квалификации приехали впервые поступившие на службу и наз­наченные на руководящую должность молодые сотрудники районных отделов налогового управления и департамен­та статистики.

– Почему нам нельзя ходить на тои, веселиться в ресторанах и кафе? Скоро Новый год, но мы не можем собраться и погулять, как другие коллективы, – с долей обиды обратилась к лектору одна из слушательниц.

– Действительно, в эти дни участились звонки по поводу корпоративов. Со своей стороны мы однозначно рекомендуем не устраивать их на рабочем месте, не собирать на эти цели какие-то суммы. Для этого есть профсоюз, который и должен позаботиться, как достойно встретить праздник. Запретить не можем, но все же лучше отказаться от корпоративов, чтобы это завтра не вызвало общественный резонанс, – ответила на вопрос уполномоченная по этике.

Думается, такой совет возник не на пустом месте. Ведь еще свежи в памяти видеозапи­си с чиновниками, которые, устав от напряженных рабочих будней, «отрывались по полной» в различного рода увеселительных заведениях. И это вполне справедливо вызывало возмущение, а порой и насмешки. Впрочем, Ризагуль Омарова уверена, что такое сейчас невозможно. Ей приходится время от времени сталкиваться с заявлениями о недостойном поведении госслужащих, и не только на отдыхе, но зачастую они не подтверждаются.

Также на подобных встречах молодежь просит объяснить, чем отличается деловой стиль одежды от офисного. В акимате области разработали специальные требования к деловому стилю. Аккуратная деловая одежда влияет на карьерный рост, подчеркивает Ризагуль Мырзагалиевна, дисциплинирует.

Следующая тема для обсуж­дения – сувениры в кабинетах. Несколько лет назад редкое фото рабочего места чиновников обходилось без вееров, драконов и других китайских символов процветания. Но Ризагуль Омарова делает акцент на подарках по случаю праздника, повышения в должности. Здесь тоже существуют определенные ограничения. Так, не следует собирать деньги у коллег, подчиненных. Опять-таки для этого есть профсоюз, который согласно коллективному договору при необходимости выделяет нужную сумму. Посетители, попадая в рабочий кабинет, оценивают и его. На стенах, например, уместно смотрятся сертификаты о повышении квалификации, документы, подтверждающие профессиональный уровень госслужащего.

Ризагуль Мырзагалиевна говорит и о нарушении правил дорожного движения, а именно о превышении скорос­ти автомобиля, игнорировании дорожных знаков, ремня безопасности.

– Все начинается с мелочей. Сегодня ты проехал на крас­ный сигнал светофора, а в следующий раз подобная ситуация может оказаться печальной и для вас, и для других. Отрадно, что за последние три года мы не имеем фактов, когда госслужащий сел за руль в нетрезвом состоянии. Таковых ждет строгое наказание, вплоть до увольнения. Человек должен помнить: сел пьяным за руль – остался без работы, потерял авторитет в обществе, – предупреждает Ризагуль Омарова.

Уполномоченная по этике объясняет, что порой люди, обращаясь с жалобами на некорректное поведение госслужащих, не всегда понимают, в чем же заключается нарушение норм этического кодекса. Бывает, возмущает даже то, что госслужащий не смотрит в глаза собеседника. А потом выясняется, что чиновник в этот момент просто записывал сказанное. Случается, обратившийся злится, выходит из себя, и, естественно, служащий вынужден реагировать на не­адекватное поведение.

– Молодые сотрудники часто не уверены в себе, у опытных больше профессионализма. Несдержанные люди могут в пылу эмоций переходить на личности, на оскорбления. Иногда специально провоцируют служащего и записывают встречу на телефон, – говорит Ризагуль Омарова.

Люди возмущаются, когда не получают конкретный ответ на свой запрос. Бывает, чиновник необоснованно обещает помощь, а когда понимает, что по объективным причинам это невозможно, его отрицательный ответ вызывает возмущение. Отсюда рекомендация: всегда быть честным, с первой минуты общения. Не бояться сразу отказать людям, объяс­нив ситуацию.