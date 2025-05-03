фото предоставлены пресс-службой Railways Systems KZ

Комплекс холдинга Railways Systems KZ, запущенный в Экибастузе, ориентирован на экспорт. Уровень локализации ключевых компонентов, таких как вагонные оси, локомотивные бандажи, колесные центры и заготовки зубчатых колес, превысит здесь 70%. Это позволит значительно снизить зависимость от импорта и укрепить национальную экономику. В моногороде созданы новые рабочие места.

– Железнодорожное машинострое­ние – один из опорных секторов промышленнос­ти Казахстана, обеспечивающий транс­портную безопасность, логистическую устойчивость и индуст­риальное развитие. В Экибастузе уже сформирован кластер предприятий, специализирующихся на выпуске продукции для этой отрас­ли, – отметил на церемонии открытия предприятия министр промышленнос­ти и строительства Ерсайын Нагаспаев. – Осуществление проекта, который дает возможность значительно повысить уровень локализации производства железнодорожных подвижных составов, имеет для республики стратегическое значение.

Запуск кузнечно-бандажного комплекса, по словам министра, – важный вклад в развитие региональной экономики и укрепление социальной стабильности.

– В сентябре 2024 года Президент страны поручил создать предприятия вертикальной интеграции, способные производить полностью суверенную продукцию. Запуск нового предприятия стал олицетворением исполнения поручения Главы государства. Этот шаг поспособствует обеспечению промышленной, экономической и железнодорожной безопас­ности. Мы обеспечим холдинг и железнодорожную индустрию собственным сырьем, укрепим экспортные позиции республики. Политика Казах­стана и благоприятный инвестиционный климат создали условия, благодаря которым мы можем вносить вклад в развитие и индуст­риализацию нашего Отечества, – отметил председатель правления Railways Systems KZ Сергей Павлингер.

Предприятие оборудовано по стандартам Индустрии 4.0. В производстве задействована роботизированная автоматическая линия, современные модели оборудования оснащены системами ЧПУ, что исключает ручную настройку и повышает производительность. Оборудование из Австрии, Германии, Чехии обеспечивает высокую точность и минимизирует объе­мы отходов. Все это позволяет сократить затраты на производство и обеспечить безопас­ность труда.

В строительство вложено свыше 125 млрд тенге. Собственное участие акционеров составило более 60%. Для успешного завершения проекта заключен договор финансового лизинга с Фондом развития промышленности, в рамках государственной программы «Дорожная карта бизнеса-2025» подписан инвестиционный приоритетный контракт с Комитетом по инвестициям Министерства иностранных дел РК. Проект включен в Единую карту индустриализации.

В индустриальной зоне Экибастуза дан также старт строи­тельству современного электрометаллургического завода, ввод которого в эксплуатацию намечен на 2028 год. Предприя­тие станет опорной базой для развития холдинга RWS KZ, экономики моногорода и всей страны. Здесь планируется выпускать до одного миллио­на тонн стали в год, создав при этом более тысячи рабочих мест.

Как подчеркнул Ерсайын Нагаспаев на торжественной церемонии закладки капсулы, ознаменовавшей начало стройки, это не просто корпоративная инициатива, а значимый шаг в масштабах всей республики, открывающий новый этап в развитии металлургической отрасли Казахстана.

Воплощение в жизнь данного проекта позволит наладить выпуск высококачественной стали, востребованной как на внутреннем, так и на внешнем рынках. Кроме того, проект даст мощный импульс развитию региона, общий объем инвестиций при этом составит около 500 млрд тенге.

– Бурное развитие обрабатывающего сектора обеспечит экономическую самодостаточность Казахстана. В этом направлении Экибастуз уникален. Моногород становится одним из крупнейших промышленных центров, и яркое подтверждение тому – строительство высокотехнологичного производства, – сказал аким Павлодарской области Асаин Байханов.

Глава региона заверил, что на всех этапах строительства и запуска завода местная исполнительная власть окажет проекту всестороннюю поддержку.

Как пояснил Сергей Павлингер, электрометаллургический завод сможет обеспечивать металлом все предприятия холдинга RWS KZ и закрыть потребности казахстанских производителей цельнокатаных колес и железнодорожных рельсов. Кроме того, до 40% высокотехнологичной металлургической продукции планируется ориентировать на экспорт в страны СНГ и ЕС.

В строительство электрометаллургического завода будет вложено 495 млрд тенге инвес­тиций. Финансирование формируется за счет собственных (20%) и заемных средств (80%), привлекаемых через Банк развития Казахстана и Фонд развития промышленности.

Другой важный шаг в обеспечении технологической независимости холдинга, да и всего отечественного машиностроения, – начало строительства современного литейного производства, где будет выпускаться до 20 тыс. тонн литейных изделий в год – отливки из углеродистой и высокомарганцовистой сталей. Таким образом, будут обеспечены собственные производства компонентов внутри холдинга: выпуск стрелочных переводов, ремкомплектов, крестовин, а также 80-футовых платформ и полувагонов. Ввод «литейки» в эксплуатацию запланирован на 2026 год.

– Мы уже начали работы и к концу первого квартала 2026 года планируем запустить литейный цех. Повысится уровень локализации, что крайне важно и для нас, и для государства, закроются потребности других «игроков» рынка в литейных изделиях отечественного производства. На предприятии откроется 400 новых рабочих мест, – отметил генеральный директор RWS KZ Роман Павлингер.

По его словам, создание и развитие собственного литейного цеха – яркий пример практической реализации поручений Президента страны о достижении технологической независимости. Тем самым RWS KZ становится единственным в стране машиностроительным холдингом полного цикла, который специализируется на выпуске и ремонте железнодорожного подвижного состава, колесных пар и различных металлоконструкций: от резки деталей и заготовок на плазменной установке до производства собственных вагонов.