Запущен новый брендированный поезд из Астаны в Бурабай

Туризм
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Из Астаны в первый рейс отправился новый туристический поезд, который соединяет столицу Казахстана с одним из самых популярных курортов страны, передает Kazpravda.kz

Фото: Минтуризма и спорта РК

Особое внимание уделено дизайну поезда. Вагоны украшены яркими изображениями достопримечательностей Астаны и Бурабая.

Кроме того, поезд предложит пассажирам эксклюзивную аудиоэкскурсию.

«Запуск нового туристического поезда — важный шаг в развитии внутреннего туризма и создании новых возможностей для путешествий по Казахстану. Уверены, что этот проект станет любимым способом для жителей и гостей нашей страны добраться до одного из самых красивых курортов», — отметил председатель комитета индустрии туризма МТС РК Нуртас Карипбаев.

Поезд будет курсировать между станциями Нурлы Жол (Астана) и курортом Бурабай без остановок. Время в пути составит 2 часа 26 минут.

#туризм #курорт Бурабай #поезд Астана - Бурабай

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