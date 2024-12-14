Запущен новый брендированный поезд из Астаны в Бурабай

Из Астаны в первый рейс отправился новый туристический поезд, который соединяет столицу Казахстана с одним из самых популярных курортов страны, передает Kazpravda.kz
Особое внимание уделено дизайну поезда. Вагоны украшены яркими изображениями достопримечательностей Астаны и Бурабая.
Кроме того, поезд предложит пассажирам эксклюзивную аудиоэкскурсию.
«Запуск нового туристического поезда — важный шаг в развитии внутреннего туризма и создании новых возможностей для путешествий по Казахстану. Уверены, что этот проект станет любимым способом для жителей и гостей нашей страны добраться до одного из самых красивых курортов», — отметил председатель комитета индустрии туризма МТС РК Нуртас Карипбаев.
Поезд будет курсировать между станциями Нурлы Жол (Астана) и курортом Бурабай без остановок. Время в пути составит 2 часа 26 минут.