Запущен новый брендированный поезд из Астаны в Бурабай

Особое внимание уделено дизайну поезда. Вагоны украшены яркими изображениями достопримечательностей Астаны и Бурабая.

Кроме того, поезд предложит пассажирам эксклюзивную аудиоэкскурсию.

«Запуск нового туристического поезда — важный шаг в развитии внутреннего туризма и создании новых возможностей для путешествий по Казахстану. Уверены, что этот проект станет любимым способом для жителей и гостей нашей страны добраться до одного из самых красивых курортов», — отметил председатель комитета индустрии туризма МТС РК Нуртас Карипбаев.