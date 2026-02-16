Запущен сайт коалиции за народную Конституцию

Референдум
168
Дана Аменова
специальный корреспондент

На сайте referendum2026.kz размещен полный текст проекта Основного закона

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

В РК запустили официальный сайт Общенациональной коалиции «За Народную Конституцию Справедливого и Прогрессивного Казахстана!», посвященный предстоящему референдуму и проекту Новой Конституции, сообщает Kazpravda.kz

Ресурс создан как понятный и доступный источник, позволяющий казахстанцам ознакомиться с содержанием предлагаемых изменений.

На сайте referendum2026.kz размещен полный текст проекта Основного закона, будут публиковаться актуальные материалы, экспертные комментарии и новости о работе Коалиции в регионах.

Структура ресурса выстроена таким образом, чтобы пользователь мог быстро ориентироваться в содержании и находить ответы на практические вопросы, связанные с предстоящим голосованием.

Отдельное внимание уделено удобству восприятия информации, включая адаптированную версию для людей с особыми потребностями и возможность настройки визуальных параметров страницы.

Помимо разъяснительных материалов, на платформе представлены тематические публикации, видеоконтент и интерактивные форматы, позволяющие лучше понять значение Конституции и ее роль в повседневной жизни общества.

Сайт будет обеспечивать доступ к проверенной информации для всех, кто стремится разобраться в сути предлагаемых реформ и принять осознанное решение.

Создание ресурса стало продолжением работы Общенациональной коалиции «За Народную Конституцию Справедливого и Прогрессивного Казахстана!». В нее вошли представители ведущих политических партий и сотни общественных организаций.

Работа объединения уже развернута по всей стране и сопровождается проведением встреч и общественного диалога, направленных на разъяснение положений проекта Новой Конституции и расширение общественного участия в ее реализации.

#сайт #конституция #референдум #коалиция

