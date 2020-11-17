Общество
Заразны ли умершие от COVID-19, рассказали в КСЭК РК
Фейковый ролик из Twitter стал причиной споров и домыслов среди казахстанских пользователей соцсетей о том, заразны ли умершие от коронавируса, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Stopfake.kz.



В ролике мужчина утверждает, что у умерших от COVID-19 изымают органы. В обсуждении фейкового видео пользователи задаются вопросом: "Заразны ли умершие от коронавируса?", и выдвигают свои версии и доводы. В Комитете санитарно-эпидемиологического контроля пояснили, что некоторое время после смерти больного COVID-19 сохраняется опасность заражения.

"Вирус COVİD-19 является внутриклеточным возбудителем, и для его размножения обязательно нужны живые клетки. Вирусы могут существовать в живом организме. Однако во время обмывания или других процедур подготовки тела умершего человека к погребению при соприкосновении с биологическими жидкостями умершего сохраняется угроза заражения вирусом. Поэтому во время этих процедур обязательно необходимо ношение защитной маски и перчаток", – прокомментировал официальный представитель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Ержан Байтанаев.

В Национальном центре общественного здравоохранения МЗ РК рассказали о правилах, которые должны соблюдать участвующие в процессе захоронения умерших от COVID-19.

В соответствии с Приложением 31 к Постановлению главного государственного санитарного врача Республики Казахстан № 57 от 23 октября 2020 года:

– все участники захоронения (погребения) должны использовать средства индивидуальной защиты (маску, перчатки);

– в ходе похорон необходимо соблюдать дистанцию не менее 2 метров;

– по окончании захоронения инструменты, защитная одежда, транспорт обеззараживаются непосредственно в месте захоронения на краю могилы дезинфицирующими средствами;

– транспорт, использовавшийся для перевозки трупа к месту захоронения, обеззараживают путем тщательного мытья или интенсивного орошения из гидропульта дезинфицирующими средствами;

– лицам, проводящим дезинфекцию (мойку) транспорта, необходимо использовать средства индивидуальной защиты (защитный халат, перчатки, медицинские маски);

– не допускается дезинфекция транспорта в других местах, а также вывоз с места захоронения необеззараженных инструментов, использованной защитной одежды и других предметов, использованных в транспортировке и захоронении трупа.

"При захоронении без гроба (по национальным обычаям) тело умершего обмывают дезинфицирующим раствором и заворачивают в ткань (саван, кебін), которая пропитывается соответствующим вирулицидным (бактерицидным) дезинфицирующим раствором в концентрации согласно инструкции используемого препарата. Затем тело оборачивается полиэтиленовой пленкой и заворачивается в плотную ткань. При погребении запрещается раскрытие савана и открывание лица умершего", – говорится в ответе Национального центра общественного здравоохранения.

При захоронении с гробом тело умершего от COVID-19 также заворачивают в ткань, пропитанную специальным раствором, затем оборачивают полиэтиленовой пленкой и повторно заворачивают в плотную ткань. К месту погребения тело перевозится в закрытом гробу.

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