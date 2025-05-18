Спортсменка пропустила два года из-за травмы и полноценно вернулась на корт лишь в мае 2024 года, передает Kazpravda.kz

Фото: ФТК

Зарина Дияс стала чемпионкой турнира серии ITF W50 в Японии.

В финале казахстанка, занимающая 318-е место в рейтинге WTA, обыграла представительницу Японии Аяно Шимицу (288 WTA) со счетом 6:4, 6:3.

Этот трофей стал для Зарины первым в этом году и 11-м под эгидой ITF. Также казахстанка выиграла турнир серии WTA 250 в Токио в 2010 году.

Напомним, теннисистка пропустила два года из-за травмы и полноценно вернулась на корт лишь в мае 2024 года.