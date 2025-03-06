Заряжен на победу Свежий выпуск 6 марта 2025 г. 0:00 1 Андрей Кратенко собственный корреспондент по СКО На чемпионате Казахстана по тайскому боксу электромонтер Соколовской РПБ АО «Северо-Казахстанская РЭК» Артем Сергеев завоевал серебряную медаль, доказав, что сила тока уступает только силе духа. фото АО «Севказэнерго» В соревнованиях приняли участие более ста лучших бойцов со всей страны, но даже при такой конкуренции Артем блестяще проявил себя. Выступая в весовой категории до 81 кг, он уверенно провел сложнейшие поединки и поднялся на пьедестал почета. С 2022 года Артем Сергеев трудится в АО «Северо-Казахстанская РЭК», занимается обслуживанием КТП и подстанций, показывая высокий уровень профессионализма. #Спорт #чемпионат #бокс #Артем Сергеев