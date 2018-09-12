Политика
Заседание ООН: Казахстан выступает за урегулирование внутрисирийского конфликта
Трехсторонняя встреча глав Ирана, России и Турции в Тегеране по сирийскому урегулированию продемонстрировала позитивную роль Астанинского процесса в координации международной деятельности, связанной с сирийским мирным процессом, включая сохранение политического единства и целостности страны. Об этом заявил постоянный представитель Казахстана при Организации Объединенных Наций Кайрат Умаров на заседании Совета Безопасности ООН, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел РК.

По информации ведомства, заседание Совбеза ООН организовано по инициативе российской стороны в связи с повышенным вниманием к ситуации в Сирии. Помимо членов Совета, в нем также приняли участие постоянные представители Ирана и Турции при ООН.

Глава казахстанской делегации в ходе сессии отметил, что мировое сообщество должно направить совместные усилия на создание условий для урегулирования внутрисирийского конфликта исключительно мирными средствами, восстановление разрушенной войной страны и решение сложной гуманитарной ситуации.

"Нам также необходимо поддержать создание условий для возвращения многочисленных сирийских беженцев. В этой связи идея о созыве международной конференции по вопросам сирийских беженцев может стать первым шагом на пути решения проблемы", – сказал Умаров.



Говоря о ситуации в Сирии, посол Казахстана подчеркнул важность сотрудничества между странами-гарантами Астанинского процесса в борьбе с террористическими группировками "ДАИШ", "Фронт Ан-Нусра" и "Аль-Каида", а также актуальность отмежевания террористов от вооруженных оппозиционных групп, участвующих в прекращении огня. Он отметил прекращение огня в Идлибе, которое создает новые возможности для политического процесса.

На заседании Совбеза ООН Казахстан вновь подтвердил, что острые международные задачи могут быть решены только на основе уважения, доверия и конструктивного сотрудничества. Была дана высокая оценка усилиям Ирана, России и Турции, направленным на защиту мирного населения и улучшение гуманитарной ситуации в Сирии, в том числе по восстановлению сирийской экономики и инфраструктуры, а также решения важных социальных проблем.

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