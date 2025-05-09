С первых дней Великой Отечественной войны размещение эвакуационных госпиталей и обеспечение их деятельности стало одной из основных задач Павлодарской области, находившейся в глубоком тылу: 3–4 тыс. км от линии фронта – такое расстояние преодолевали по железной дороге раненые бойцы, чтобы подлатать раны и вернуться в строй.

В Павлодарском Прииртышье развернули три эвакогоспиталя: № 2448, № 3604 и № 2924. Первые два действовали полтора года, последний – буквально пару месяцев.

Подготовка к приему и размещению в Павлодаре эвакогос­питаля № 2448 хирургичес­кого профиля началась еще в июле 1941 года – нужно было найти помещения, решить вопросы с обеспечением топливом, провести ремонт и перепланировку, обустроить перевязочные, операционные и так далее. Сделать это было совсем непросто: это сегодня Павлодар – крупный город, а тогда только три года как стал областным центром, больших медорганизаций в нем попросту не было. И все же для эвакогоспиталя выделили лучшие здания – бывшей городской больницы, педучилища, школы № 8 и молочного техникума, курорта Муялды и другие. Два жилых дома приспособили под склады. В каждом из трех отделений лечебницы оборудовали операционные блоки, рентген-кабинет, физио­логический и зубоврачебный с протезной мас­терской. Все отделения имели необходимое оборудование и электрическое освещение.

Кроме того, была оборудована свободная разгрузочная площадка на станции Павлодар Омской железной дороги для подъезда к ней со стороны города автомашин, под зал ожидания был приспособлен клуб железнодорожников. И уже 9 ноября 1941 года первый военный санитарный поезд прибыл на станцию Павлодар.

В Государственном архиве Павлодарской области собрано немало информации о том, как работал эвакогоспиталь. Как правило, поезд с ранеными бойцами прибывал на первый путь один раз в сутки, в 4 часа утра, и отбывал в 18 часов. Больных разгружали одновременно из всех вагонов, носилочных больных доставляли прямо из вагонов к машинам. Полная разгрузка поезда занимала три-четыре часа, рейс от станции до самого госпиталя, куда вела вымощенная дорога, и обратно – минут 40.

В распоряжение госпиталя город выделил одну санитарную машину, трехтонный грузовик ЗИС-5 и еще один полуторатонник, две санитарные машины ГАЗ-АА, одну легковую М-1. Кроме того, павлодарские организации предоставляли не менее 13–15 своих автомашин для перевозки раненых.

Архивисты подсчитали, что эвакогоспиталь № 2448, рассчитанный на 600 коек, только за ноябрь-декабрь 1941 года принял 593 раненых и 38 больных, и в этот же период в войсковые части отправили 136 человек.

Согласно учетной карточке эвакогоспиталя, на 16 января 1942 года в его штате числилось 16 врачей, из них два хирурга, один челюстно-лицевой хирург, восемь терапевтов, один невропатолог, один физиотерапевт, один врач ЛФК, один рентгенолог; 54 медицинские сестры, два массажиста. Возглавлял коллектив Федор Тимофеевич Сибиркин, ранее руководивший управлением здравоохранения области. В представлении Павлодарского обкома партии работников здраво­охранения Павлодарской области к награждению респуб­ликанскими наградами говорится: «Сибиркин хорошо организовал лечение раненых бойцов, уход за ними, обеспечивал хорошим питанием. В результате чего 70% раненых бойцов возвращались в строй».

Стоит подчеркнуть, что для эффективного лечения раненых во всех эвакогоспиталях была разработана специальная доктрина – ее автор начальник Главного военно-санитарного управления Красной армии Ефим Смирнов предусмотрел единые подходы для диагностики, как тогда говорили – понимания происхождения болезни, для лечения. В документе были прописаны принципы хирургической и терапевтичес­кой работы, преемственность в лечении раненых на различных этапах эвакуации, обязательное наличие последовательной медицинской документации, позволяющей осуществлять полноценную сортировку раненых и больных и обеспечивать единую систему лечения и ее последовательность. И такой системный подход позволил возвратить в строй более 10 млн бойцов, а также избежать эпидемий в действующей армии.

Вот и в павлодарском эвакогос­питале с учетом этой доктрины работа проводилась по принципу раннего активного хирургичес­кого вмешательства и функцио­нального метода лечения, что позволило сократить период выздоровления и избежать многих послеоперационных осложнений. Только за ноябрь-декабрь 1941 года медики выполнили 93 операции, 14 переливаний крови, 167 гипсований, 267 рентге­нографий и рентгеноскопий. В физиокабинете провели 3 455 лечебных процедур, в кабинете массажа – 2 266 процедур, 606 посещений зарегистрировал зубной кабинет, а лаборатория произвела 632 анализа.

За 1942 год через госпиталь прошли 2 466 раненых и больных, из них с пулевыми ранениями – 972, с осколочными – 1 032. О загруженности госпиталя можно судить и по такой цифре: за год хирурги выполнили 868 операций. В девяти из десяти случаев проводились они под местной анестезией.

За всеми историческими цифрами стоит самоотверженная работа медиков. «Работали в гос­питале не покладая рук, – писала медицинская сестра Любовь Панцырная, – когда нужна была кровь, сами были донорами. Обслуживающий персонал госпиталя – от врача до санитарки – знал, как рвутся раненые на фронт. Поэтому в эвакогоспитале делали все для скорейшего выздоровления раненых».

А вот строчки из воспоминаний Валентины Ивановны Кирюшкиной, почетного донора СССР: «Мы, члены Общества Красного Креста, разгружали эшелоны с ранеными, дежурили в госпиталях и у постелей раненых бойцов и командиров, при первой же необходимости давали кровь раненым – как прямым переливанием, так и обычным методом. Тогда я безвозмездно сдала 26 литров крови. Кровь мы сдавали через три недели, зачастую по 500 граммов, даже по 600 граммов».

В ответ на это письмо один из находившихся на излечении в Павлодарском эвакогоспитале раненых бойцов написал: «Дорогая тов. Валя! Большое вам спасибо за кровь, которую Вы дали для меня. Ваша кровь вернула меня к жизни, я чувствую себя бодро, скоро вернусь в ряды наших бойцов. Вам желаю здоровья. Вы, так же, как и мы, спасая наши жизни своей кровью, защищаете наше Отечество».

Несмотря на тяжелое военное время, и даже вопреки этому, в советских эвакогоспиталях старались внедрять научные разработки. Например, в госпитале № 2448 применялись физиотерапия и лечебная физкультура. Физиотерапевтический кабинет был оснащен двумя стабильными кварцевыми установками, одной установкой «Соллюкс», одной диа­термией, аппаратом для местной дарсонвализации, распределительной доской для ионогальванизации, двумя электросветовыми полуваннами, аппаратом «Линдеман» и двумя рефлекторами Минина. Кроме того, было налажено грязелечение, парафинолечение и водолечение в виде общих солено-хвойных и сероводородных ванн.

Зачастую эффективные методы лечения и восстановления медики эвакогоспиталей разрабатывали на основе собственных наблюдений. В приказе Народного комиссариата здравоохранения Казахской ССР от 18 января 1943 года № 3 отмечалась работа инструктора ЛФК в госпитале № 3604 (он располагался в селе Щербакты и хотя тоже имел хирургическое направление, загружен был гораздо меньше павлодарского городского, поскольку расстояние от железнодорожной станции до госпиталя составляло 3–4 км). Так вот, здесь мастер спорта Черных изготовил «прекрасное оборудование кабинета по механотерапии исключительно за счет собственных чертежей и местных материалов».

Еще одним направлением работы эвакогоспиталей стала организация досуга пациентов. В Павлодаре, например, действовал вместительный клуб с музыкальными инструментами и инвентарем: пианино, баяном, гитарами, гармонями, патефонами с плас­тинками, бильярдом, шахматами и домино. В 1942 году здесь провели три шахматных турнира и 15 сеансов одновременной игры. Здесь же проходили лекции, раненым сообщали новости с фронта. Еженедельно по палатам выходили «Боевые листки», ежемесячно выпускалась общегоспитальная стенная газета «За образцовое лечение». Библиотека госпиталя располагала 2 600 экземплярами книг и обслуживала в среднем до 90% переменного состава – за полтора года работы пациентам выдавали книги более 27 тыс. раз. Ну и, конечно же, были концерты для раненых от артистов Госэстрады и цирка.

…История эвакогоспиталей Павлодарской области закончилась в середине 1943 года – из-за трудностей в доставке раненых было решено расформировать лечебницы. Однако именно в те годы была заложена крепкая база для развития системы здраво­охранения региона и сформирован мощный кадровый резерв.