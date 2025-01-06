Полицейский получил ранение, спасая охранника в Таразе

Страж порядка предотвратил тяжкое преступление, задержав агрессора, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ДП региона

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Утром 3 января около 05.00 в одном из кафе города Тараз пьяный 21-летний мужчина повздорил с охранником заведения. Мужчина напал на охранника с ножом.

В это время вмешался сотрудник полиции, который вышел в этот день на усиленную службу. Спасая охранника, лейтенант полиции пострадал от ножевого ранения, получив ранение руки.

«Несмотря на это, раненый сотрудник, применив приемы рукопашного боя, обезвредил злоумышленника и предотвратил тяжкое преступление. Полицейский задержал подозреваемого до прибытия следственно-оперативной группы», – рассказали в полиции.

В настоящее время в отношении задержанного начато уголовное дело по факту хулиганства, проводятся следственные действия.