Защитить людей от паводка

Секретарь партии «Amanat» Ержан Жылкыбаев подчерк­нул, что в регионах до сих пор остаются нерешенные проблемы, которые могут привести к нежелательным последствиям.

– Например, реконструкция защитной дамбы города Астаны ведется с 2020 года и до сих пор не завершена. В Атбасаре так и не завершены работы на водопропускных сооружениях, которые пришли в негодность еще в прошлом году. В Северо-Казахстанской области на протяжении нескольких лет не проводилось дно­углубление русла реки Есиль. И таких примеров по стране десятки! Вопрос здесь не в отсутствии ресурсов – воп­рос в контроле и ответственности. Мы не должны допустить, чтобы повторилась прошлогодняя ситуация с паводками, – заявил он.

По данным партийцев, 400 гидро­технических сооружений представляют потенциальную угрозу при возможном прорыве, рискуя затопить свыше 530 населенных пунк­тов, где проживают более 1,3 млн человек. В целом 1 223 населенных пункта находятся в зоне риска подтопления. Из 1 395 подпорных гидротехнических сооружений 564 требуют ремонта, 20 и вовсе находятся в аварийном состоянии. В общественные приемные партии только в этом году поступило порядка 100 обращений, касающихся подготовки к паводкам, состояния дамб, водоотводных каналов и других защитных сооружений.

В ходе обсуждения было отмечено, что акимы регионов должны в максимально сжатые сроки принять исчерпывающие меры по выполнению всех намеченных противопаводковых мероприятий. В первую очередь обеспечить готовность водо­отводных каналов, арыков и дренажных систем. Все паводко­опасные населенные пункты должны быть обвалованы и защищены от прихода большой воды.

Огромную роль играет эффективная работа постов партийного контро­ля, считает председатель Комитета партийного контроля Павел Казанцев.

– Самое страшное в критических ситуациях – это паника. А паника возникает от неинформированности. Либо все разбежались и погибли, либо собрались в кучу и выиграли битву! И руководитель каждого поста должен иметь четко определенную, привязанную к местности и потенциальной опасности задачу на мониторинг и контроль – тогда это управление, – сказал он.

Вице-министр по чрезвычайным ситуациям Батырбек Абдышев отметил, что для борьбы с паводками создана группировка сил и средств гражданской защиты в количестве более 37 тыс. личного состава, свыше 13 тыс. единиц техники и 20 единиц воздушных судов, а также 4 096 водооткачивающих и 640 плавательных средств. Для эвакуации населения в постоянной готовности находятся 2 250 единиц техники. По данным Казгидромета, паводкоопасными регионами остаются Акмолинская, Актюбинская, Восточно-Казах­станская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская и Северо-Казахстанская области, а также области Абай и Улытау.

По итогам заседания комитет рекомендовал регионам оперативно завершить подготовку к паводкам, провести дополнительные проверки состояния гидротехнических соору­жений, активизировать работу региональных комиссий партийного контроля и усилить контроль за ситуацией в паводкоопасных зонах. В работу по мониторингу и реализации превентивных мер должны быть вовлечены депутаты маслихатов от партии «Amanat», волонтеры, общественные активисты, сообщила пресс-служба партии «Amanat».