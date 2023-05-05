Заснувшего пассажира автобуса обокрали на 350 тысяч тенге в Алматы

Транспорт, Происшествия, Ограбления
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Женщина ловко обокрала пассажира автобуса в Алматы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента полиции города.

Фото: пресс-служба ДП Алматы

Предполагаемая «карманница» задержана за совершение кражи в автобусе. Факт хищения зафиксировали камеры видеонаблюдения.

«Предварительно установлено, что А. села в автобус в качестве пассажирки. Когда пассажир по соседству уснул, она незаметно вытащила из его кармана сотовый телефон марки iPhone. Ущерб потерпевший оценил в 350 тысяч тенге.

Совместно с сотрудниками УП Медеуского района подозреваемая была задержана. В настоящее время проводится досудебное расследование. Мобильное устройство изъято и приобщено к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства. Подозреваемой 31 год. Сейчас проверяется возможная причастность приезжей из города Тараза к другим аналогичным преступлениям», – сообщил начальник управления криминальной полиции ДП Алматы полковник полиции Куатбек Науатов.

 

 

 

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