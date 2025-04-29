Сотрудники департамента полиции Павлодарской области провели успешную операцию в Павлодаре и Экибастузе, в ходе которой задержали двух лиц, длительное время занимавшихся вымогательством у студентов вузов и колледжей, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Установлено, что злоумышленники под угрозой применения насилия требовали от молодых людей деньги, материальные ценности, а также оформление на их имя товарных и денежных кредитов. По предварительным данным, на счету задержанных более десяти фактов вымогательства, что указывает на системный характер их преступной деятельности.

Сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью собрали доказательства, позволившие задержать подозреваемых и установить их вину.

«Полиция продолжает активную работу по обеспечению безопасности студентов и молодежи в регионе. Эта операция — яркий пример нашей решимости в борьбе с преступностью и защиты прав граждан», — подчеркнул начальник УБОП ДП Павлодарской области Габит Кабдрахманов.

Департамент полиции призывает граждан быть бдительными и незамедлительно сообщать о любых фактах вымогательства или других правонарушений. Только совместными усилиями можно сделать общество безопаснее.