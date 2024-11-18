Застройщиков обяжут предоставлять достоверные расценки в рамках госзакупок

Строительство
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Изменения вступят в силу с 1 января 2025 года

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По предписанию ВАП внесены изменения в правила осуществления госзакупок. Они направлены на повышение прозрачности и усиление контроля при заказе строительно-монтажных работ за бюджетные средства, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Высшую аудиторскую палату РК

В августе текущего года ВАП провела госаудит эффективности системы ценообразования в строительстве. Среди прочего было установлено, что законодательство о госзакупках не предусматривало предоставление подрядчиком сметы (оферты) на выполняемые строительные работы, составленной на базе каталога договорных расценок (приказ МНЭ РК), в связи с чем отсутствовала достоверная информация о фактической стоимости строительства с реальной обоснованностью последующих возможных корректировок.

В этой связи Минфину совместно с Минпромом было поручено принять меры по исключению законодательного пробела. 

В результате, приказом министра финансов от 9 октября текущего года внесены соответствующие дополнения в правила осуществления госзакупок.

Таким образом, в типовом договоре о закупках строительно-монтажных работ закреплено, что в течение 5 дней со дня вступления его в силу подрядчик обязуется предоставить заказчику смету (оферту) по закупаемым строительным услугам на основе каталога договорных расценок. 

Изменения вступят в силу с 1 января 2025 года в рамках реализации нового Закона «О государственных закупках» от 1 июля 2024 года. 

Исполнение других пунктов предписания остается на контроле ВАП, добавили в госоргане. 

#цены #строительство #госзакупки #правила #изменения

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