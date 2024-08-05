Заведующие детсадов присваивали выделенные на питание деньги в Астане

Коррупция , Суд
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Поставщика продуктов - инициатора схемы приговорили к реальному сроку

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Пятеро заведующих дошкольных организаций и их пособник-поставщик признаны виновными в хищении денег, предназначенных для питания детей, передает Kazpravda.kz со ссылкой на столичную прокуратуру

Как выяснилось, бывшие руководители детсадов подавали заявки с указанием необходимого объема продуктов питания согласно меню. При этом, предварительно вступив в преступный сговор с поставщиком продуктов, они вносили ложные сведения в документы о полной их поставке. Инициатором преступной схемы и непосредственным организатором преступного сговора являлся ранее судимый их пособник (поставщик).

Гособвинителем предоставлены все доказательства о виновности осужденных.

Приговором суда заведующие детских садов осуждены к ограничению свободы сроком от 2 до 3 лет с установлением пробационного контроля на весь назначенный срок, привлечением к принудительному труду и пожизненным запретом занимать должности на госслужбе.

Смягчающим обстоятельством послужило то, что заведующие погасили причиненный ущерб, полностью признали вину и у них имеются малолетние дети. Их пособник, который имел непогашенную судимость за аналогичные преступления, осужден к 4 годам лишения свободы.

Все похищенные средства в размере свыше 35 млн тенге возвращены в бюджет. Приговор вступил в законную силу.

#питание #суд #хищение #бюджет #детсад

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