Завершен второй этап строительства проспекта

Хорошая новость
6
Любовь Доброта
собственный корреспондент по Туркестанской области и г. Шымкент

В городе продолжается осуществление масштабной программы по развитию транс­портной инфраструктуры. Ключевой проект в этом плане связан с расширением проспекта Кунаева – одной из самых загруженных и стратегичес­ки важных городских магистралей, соединяющих центральные районы южного мегаполиса.

фото автора

Второй этап реконструкции полностью завершен, участок официально открыт для движения, в чем на днях в ходе пресс-тура смогли воочию убедиться и журналисты, и аксакалы, принявшие участие в поездке по обновленным частям проспекта.

– Впервые проехал по новому мосту и, честно говоря, приятно удивлен, – поделился впечатления­ми член городского совета ветеранов Шалатай Мырзахметов. – Это дорога, ведущая из Шымкента в Ташкент. Здесь всегда были пробки. Раньше со стороны Ташкента имелся только один въезд и выезд – по проспекту Республики. Теперь появился параллельный маршрут. Нет заторов, машины движутся свободно.

Новый участок – от улицы Айтеке-би до улицы Терешковой – стал важным звеном транспорт­ного маршрута, приз­ванного разгрузить центральные магистрали и перераспределить автомобильные потоки. Вмес­то двухполосной дороги здесь пост­роена четырехполосная. При ее сооружении применялись современные технологии, обеспечивающие долговечность дорожного покрытия и безопас­ность движения.

Безопасности уделено особое внимание. С этой целью вдоль проспекта установлено новое освещение для лучшей видимости в темное время суток, нанесена четкая дорожная разметка, оборудованы пешеходные зоны и съезды, улучшены условия для движения общественного транспорта.

Параллельно завершено комп­лексное благоустройство территории. Вдоль проезжей части появились зеленые насаждения. Они не только улучшают эстетический вид города, но и снижают уровень пыли и шума. Под тоннелем размещен силуэт тюльпана – символа Шымкента.

Открытие нового участка прос­пекта Кунаева позволит значительно улучшить транс­портную ситуа­цию в центральной части Шымкента. Нагрузка на соседние улицы снизится, а время в пути заметно сократится. Кроме того, обновленная магистраль обеспечит более плавное движение между крупными микрорайонами.

Тем временем продолжается строительство пятого, завершающего, этапа проезжей час­ти этой городской магистрали. На ее участке возле реки Бадам уже выполнено до 60% дорожно-строительных работ. Сог­ласно плану сдача проспекта в экс­плуатацию намечена на следую­щий год.

#Шымкент #дороги #реконструкция

Популярное

Все
Следим за финалом, ожидаем побед
Аэродром Байсерке превратится в новогоднюю сцену
Между прошлым и настоящим
В поддержку гражданских инициатив
Крепнет связь военных с молодежью
Театр – на все времена!
Найти и сохранить
Все условия для занятия спортом
Путь к успеху открыт
Музыка мира
Реформы в ГМК: от рудной добычи к выпуску продукции высокого передела
Знаковый шаг на пути к энергетическому суверенитету
Человек не громких слов, а больших дел
Время становления и первых действий
Целинный характер
Инициативу АНК одобрили и поддержали
История семьи в истории страны
Увеличилось субсидирование рыбной отрасли
Творчество под защитой: новая эпоха для авторов
SMS-коды 1414 больше не используются в Казахстане
Стипендии повысили студентам в Казахстане
В тройке лидеров
Автоледи получила 1 год лишения свободы за нетрезвую езду в Конаеве
Охотничьи испытания казахского тазы провели в Алматинской области
Армия усиливает подготовку допризывников
Гендерное равенство должно быть системным
В Приаралье приступили к выпуску зеркал
Более 1 300 поездов прошли по вторым путям Достык – Мойынты
В Бенине военные захватили власть
Избран новый президент Федерации борьбы Казахстана
Посеяли хлопок, вырастили… кластер
В Алматы открылось современное учреждение для несовершеннолетних осужденных
Водителя груженого бензовоза заподозрили в нетрезвом вождении
Познавать эпоху через творчество
Жители села Шамши Калдаякова активно участвуют в преобразованиях
Фестиваль «Новогодний гусь» открылся в Петропавловске
Европейский вектор
Казахстан и Airbus договорились о поставках новых самолетов
Нацбанк предупредил казахстанцев о новой схеме мошенничества
Началось строительство сталелитейного завода
В армию со своей гитарой: история талантливого солдата
Какой будет зима в Казахстане, рассказали синоптики
Новые авто вручили гвардейцам в Караганде
Тестирование по Qaztest провели в командовании Нацгвардии
«Закон и порядок»: уроки цифровой грамотности организовали для столичных студентов
Из казармы в кампус
Ключевой ориентир – человекоцентричность
«Райская птица» зацвела в Северном Казахстане
Политика здравого смысла
В Нацгвардии запустили курс подготовки операторов БПЛА
Устроившие погром на остановке нарушители получили по 10 суток ареста в Астане
Полицейские с помощью дрона зафиксировали грубое нарушение на трассе в Акмолинской области
Сильнейшие бадминтонисты мира соберутся в Астане
Зима будет теплой
Школьники из Семея изготовили EcoBox из пластиковых крышек
Талгар будет расти и вширь, и ввысь
Режут провода, портят светильники: Шымкент страдает от вандалов
Уверенный рост экономики Приаралья
Метель, туман, гололед: 20-градусные морозы надвигаются на Казахстан

Читайте также

Все условия для занятия спортом
Экстренные службы – под единой крышей
Еще два села Приаралья подключили к газу
Подача воды в селе Акши восстановлена

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]