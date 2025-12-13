Второй этап реконструкции полностью завершен, участок официально открыт для движения, в чем на днях в ходе пресс-тура смогли воочию убедиться и журналисты, и аксакалы, принявшие участие в поездке по обновленным частям проспекта.

– Впервые проехал по новому мосту и, честно говоря, приятно удивлен, – поделился впечатления­ми член городского совета ветеранов Шалатай Мырзахметов. – Это дорога, ведущая из Шымкента в Ташкент. Здесь всегда были пробки. Раньше со стороны Ташкента имелся только один въезд и выезд – по проспекту Республики. Теперь появился параллельный маршрут. Нет заторов, машины движутся свободно.

Новый участок – от улицы Айтеке-би до улицы Терешковой – стал важным звеном транспорт­ного маршрута, приз­ванного разгрузить центральные магистрали и перераспределить автомобильные потоки. Вмес­то двухполосной дороги здесь пост­роена четырехполосная. При ее сооружении применялись современные технологии, обеспечивающие долговечность дорожного покрытия и безопас­ность движения.

Безопасности уделено особое внимание. С этой целью вдоль проспекта установлено новое освещение для лучшей видимости в темное время суток, нанесена четкая дорожная разметка, оборудованы пешеходные зоны и съезды, улучшены условия для движения общественного транспорта.

Параллельно завершено комп­лексное благоустройство территории. Вдоль проезжей части появились зеленые насаждения. Они не только улучшают эстетический вид города, но и снижают уровень пыли и шума. Под тоннелем размещен силуэт тюльпана – символа Шымкента.

Открытие нового участка прос­пекта Кунаева позволит значительно улучшить транс­портную ситуа­цию в центральной части Шымкента. Нагрузка на соседние улицы снизится, а время в пути заметно сократится. Кроме того, обновленная магистраль обеспечит более плавное движение между крупными микрорайонами.

Тем временем продолжается строительство пятого, завершающего, этапа проезжей час­ти этой городской магистрали. На ее участке возле реки Бадам уже выполнено до 60% дорожно-строительных работ. Сог­ласно плану сдача проспекта в экс­плуатацию намечена на следую­щий год.