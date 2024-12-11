Завершено расследование по изнасилованию 12-летней девочки в Жамбылской области

Девочку, по заявлению мамы, изнасиловали несколько несовершенолетних

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В ДП Жамбылской области рассказали о завершении уголовного дела в отношении подозреваемых, передает корреспондент Kazpravda.kz

По данному факту проводится досудебное расследование по части 4 статьи 120 УК РК «Изнасилование, совершённое группой лиц, в отношении малолетней».

«Следствием установлены и задержаны трое несовершеннолетних подозреваемых. В отношении двоих из них судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, в отношении третьего - личное поручительство. В настоящее время расследование уголовного дела завершено, оно находится на стадии ознакомления сторон», - сообщили полицейские.

После этого в соответствии со статьей 300 УПК РК оно будет передано для изучения в прокуратуру, а затем в суд, уточнили в ДП.

Ранее уполномоченный по правам детей Динара Закиева обратила внимание на ситуацию, предложив свою помощь матери девочки.