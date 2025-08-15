Фото: Минкультуры

В Абайской области завершились съёмки художественного фильма «38», запущенного в производство при содействии Госцентра поддержки национального кино по заказу Минкультуры РК, передает Kazpravda.kz

Как сообщили в ведомстве, картина стала победителем питчинга 2024 года.

«38» – первый в истории казахского кинематографа фильм, посвящённый лесникам. Лента поднимает темы сохранения национального богатства и ответственности человека перед природой, показывая, что у каждого леса есть своя судьба и свои герои. Съёмочный процесс проходил в живописных уголках Абайской области.

По словам режиссёра-постановщика Торебека Бейсебаева, работа с пожарной техникой стала одной из самых технически сложных частей съёмок, требующей высокой точности и координации команды.

Авторы сценария – Нуржигит Хайдаров и Максат Жумаханов, оператор-постановщик – Асылхан Медельбеков, художник-постановщик – Олжас Альменов, продюсер – Нуржигит Хайдаров.

В съёмках участвовали такие известные актёры, как Алмат Сакатов, Асан Мажит и Алтынай Ногербек.