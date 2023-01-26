Завершился процесс формирования состава Сената – Токаев

Как отметил президент, обновилась почти половина депутатского корпуса, в котором имеются представители всех регионов, в том числе вновь созданных.

Фото: Kazpravda.kz

Глава государства Касым-Жомарт Токаев на заседании Сената Парламента отметил, что обновилась почти половина депутатского корпуса, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Наша страна вступила в новый этап развития. В прошлом году мы приступили к реализации конституционной реформы. Были внесены важнейшие изменения в основной закон. В ноябре состоялись президентские выборы. Недавно была избрана часть депутатов Сената. Кроме того, моим указом был назначен ряд сенаторов. Таким образом, завершился процесс формирования состава Сената", – сказал президент.

Он отметил, что обновилась почти половина депутатского корпуса, в котором имеются представители всех регионов, в том числе вновь созданных.

"Специальная квота выделена для членов Ассамблеи народа Казахстана. Все это позволит Сенату защищать интересы всех граждан страны. В целом, палата играет особую роль в системе государственного управления. Согласно Конституции, на Сенат возлагаются важные функции", – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Он добавил, что созданы все условия для качественного осуществления законотворческой деятельности.

"Палата с честью исполняет свою работу. Сенаторы приняли самое активное участие в реализации масштабных реформ. Пользуясь случаем, хочу выразить вам искреннюю благодарность. Уверен, что избранные депутаты придадут новый импульс работе Сената", – резюмировал глава государства.