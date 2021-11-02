Завершить в установленный срок

Кадиша Ныгмет

В Северо-Казахстанской области по поручению Премьер-министра для ознакомления с ходом реализации программы с рабочей поездкой побывал глава МЧС Юрий Ильин. Он посетил отремонтированные и строящиеся объекты в Аккайынском районе, Аралагашскую среднюю школу, Дом культуры в селе Ленинское, культурно-оздоровительный центр в Смирново.

Также министр проинспектировал ход строительства физкультурно-оздоровительного комплекса в районном центре Аккайынского района. По итогам поездки проведено совещание.

В 2019–2020 годах по области в рамках программы на территории 20 сел было реализовано 44 проекта на 6,6 млрд тенге. Улучшены условия комфортности 76 тыс. человек, создано 550 рабочих мест. В 2021-м на развитие 50 сел направлено 10,7 млрд тенге. В селах капитально отремонтированы школы, медучреждения, дома культуры, детские сады и дороги.

При этом на 2021–2025 годы в СКО запланирована модернизация более 300 сел. За данный период планируется реализовать порядка 500 проектов на сумму 43 млрд тенге, что позволит улучшить качество жизни свыше 244 тыс. сельчан, проинформировала пресс-служба МЧС РК.

Министр юстиции Марат Бекетаев проинспектировал в свою очередь ход реализации проектов, реализуемых в рамках «Ауыл – Ел бесігі» на территории Алматинской области.

В рамках поездки он посетил села Боралдай Илийского района, Сарыозек Кербулакского района и Сарыбел Панфиловского района, где осмотрел объекты социальной инфраструктуры, а именно – ознакомился с ходом проведения капитального ремонта в средней школе, ремонтом здания детского сада и Дома культуры.

Кроме того, министру рассказали о ходе строительства газопровода и газораспределительных сетей в селе Бактыбай Ескельдинского района. В рамках рабочей поездки Марат Бекетаев ознакомился также со строительством нового физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Чунджа Уйгурского района и реконструкцией системы водоснабжения в селе Масак Енбекшиказахского района.

По итогам поездки министр юстиции совместно с руководством области провел совещание, на котором отметил необходимость завершения данных объектов в установленные сроки.

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