Заводы и морпорт: делегация из Мангистау в Китае подписала ряд инвестиционных соглашений

Инвестиции
129
Ирина Логвинова
собственный корреспондент по Мангистауской области

Сегодня, 2 сентября, в Пекине состоялось VIII заседание Казахско-Китайского делового совета в завершении которого представители из Мангистау подписали ряд инвестиционных соглашений с крупными китайскими компаниями, передает  Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акимата области

Фото: ЦОК Мангистауской области

В мероприятии приняла участие делегация региона во главе с заместителем акима Мангистауской области Ерболом Избергеновым. 

По итогам поездки были подписаны соглашения между акиматом области и ведущими китайскими компаниями о реализации значимых для экономики региона инвестиционных проектов.

В частности, компании «Zhongyun International Industrial Co., Ltd. (Heilongjiang)», «Inner Mongolia Guoyou Import & Export Trading Co., Ltd.» и «Tianjin Guoyou WuChan Group Co., Ltd.» реализуют проект по строительству морского порта и развитию транспортно-логистической инфраструктуры в Мангистауской области, а «Gansu Joy Sturgeon Ecological Technology Co., Ltd.» осуществит  ряд проектов в сфере рыбного хозяйства, рыбопереработки и туризма.

Кроме того, «ChengLi Special Automobile Co., Ltd.» и «Hua An International Investment Management LLP» намерены построить автосборочный завод спецтехники, а с «Huawei Technologies Kazakhstan» будут реализованы совместные проекты в сфере цифровизации.

Стоит отметить, что аким области Нурдаулет Килыбай в целях привлечения инвестиций в регион провел ряд встреч с представителями вышеуказанных компаний. Переговоры прошли в Актау, Астане, а также в  городах Китая - Пекин, Тяньцзинь и Суйчжоу. В ходе встреч стороны обсудили совместные проекты, договорившись об укреплении взаимного сотрудничества.

В результате целенаправленных переговоров на деловом совете с участием Главы государства, прошедшем  сегодня в городе Бейжин,  были подписаны соглашения с крупными китайскими компаниями. Эти соглашения откроют путь для привлечения значительных инвестиций в Мангистаускую область.

#Китай #Мангистау #проекты #заводы

