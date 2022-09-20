Фото: facebook.com/askhat.aimagambetov
Образование
Завышать цены в школьных столовых больше не получится

Министр просвещения Казахстана Асхат Аймагамбетов на своей странице в Facebook рассказал о новых правилах организации питания в школьных столовых, сообщает Kazpravda.kz.

Аймагамбетов напомнил, что ранее писал о проблемах, связанных с высокой ценой буфетной продукции в школьных столовых. Нередко она стоила в 2 раза дороже, чем в соседнем магазине.

Минпросвещения создало рабочую группу из специалистов, которая и разработала необходимые поправки.

«Что изменилось? Теперь после заключения новых договоров на обеспечение питания с поставщиками услуг цены в школьных столовых, в том числе на буфетную продукцию, напитки и другое, будут формироваться с учетом средних рыночных цен, а не произвольно по усмотрению поставщиков услуг.

При этом за основу будут взяты база данных на портале государственных закупок и сведения органов статистики. Это позволит предотвратить завышенное ценообразование в столовых», – сообщил министр.

Кроме того, теперь поставщики будут работать строго в соответствии с меню и ценами, указанными организатором конкурса в конкурсной документации. Это нужно для исключения рисков изготовления и реализации запрещенной продукции и формирования рыночных, но не завышенных цен на буфетную продукцию.

«Также для того, чтобы родители были информированы о питании или могли оценить его качество, будет поэтапно вводиться норма по публикации на образовательном ресурсе фото блюд, меню, стоимости с возможностью для пользователей оценки качества услуг и безналичной оплаты, преимущественно в городских школах», – дополнил глава Минпросвещения.

Для бесперебойного обеспечения детей питанием, особенно в детских садах, детских домах, теперь акиматы могут вносить изменения в договоры о закупках в части изменения цен на продукты с учетом уровня инфляции.

«Для чего это нужно? В связи с удорожанием продуктов нередки случаи, когда в январе по итогам госзакупок заключается договор, по которому, например, 1 кг картошки стоит 100 тенге. Далее через несколько месяцев поставщик отказывается поставлять товар, и организация остаётся без продуктов. Понятно, что следуют судебные процедуры, включение в перечень недобросовестных поставщиков, но большинство поставщиков это не смущает – открывается новая организация, которая продолжает работать. Но детский сад в это время не может обеспечивать питание детей. Теперь согласно новой норме акиматы в таких случаях заключают допсоглашение в соответствии с актуальными средними ценами на данную продукцию для бесперебойного обеспечения организаций», – пояснил Аймагамбетов.

Новые правила в полной мере заработают со следующего года после заключения новых договоров с поставщиками услуг.

При этом в Алматы уже начали пилотный проект по организации школьного питания. На сегодня пилот, который направлен на оптимизацию и ускорение процесса организации питания, запущен в трех школах города.

Также министерство начало работу по обновлению подходов к формированию школьного меню, добавил Аймагамбетов.

 

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