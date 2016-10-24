​Заявка на 100 дней

В частности, Трамп пообещал инициировать поправку к Конституции об ограничении сроков пребывания в конгрессе и принятие закона о запрете чиновникам Белого дома и конгрессменам быть лоббистами в течение пяти лет после увольнения с госслужбы. Также он заявил, что отменит «все неконституционные действия исполнительной власти», меморандумы и распоряжения нынешнего президента Барака Обамы, вышлет 2 млн нелегальных мигрантов, от которых исходит криминальная опас­ность, и отменит выдачу виз тем странам, которые не захотят принимать их обратно.

Но станет ли Трамп президентом? В настоящее время, согласно опросам, он уступает своей главной сопернице, кандидату от демократов Хиллари Клинтон. Выборы пройдут 8 ноября.

Подсчитаны возможные убытки

Компании из стран Европейского союза будут ежегодно терять на 9,7 млрд долларов больше, чем британские компании, при так называемом жестком сценарии Brexit. Об этом пишет The Times со ссылкой на данные исследовательской службы Civitas.

«Никто в континентальной Европе не выиграет от потери возможности торговать с Великобританией», – приводит издание слова министра транспорта Соединенного Королевства Криса Грэйлинга, который уверен в том, что Великобритания и ЕС все же сохранят режим беспошлинной торговли и «разумные торговые соглашения», так как это отвечает общим интересам.

Так называемый жесткий сценарий Brexit, как сообщает ТАСС, означает выход Британии из европейской зоны свободной торговли и снижение уровня отношений с сообществом до простых торговых соглашений.

Банкиры могут «убежать»

Крупнейшие банки Великобритании из-за Brexit могут покинуть страну уже в начале 2017 года, при этом уход малых финансовых организаций следует ожидать в конце текущего года. Такой прог­ноз сделал глава Британской ассоциации банкиров (BBA) Энтони Браун в статье, опубликованной в газете The Guardian.

По его мнению, «общественные и политические дебаты в данный момент ведет Соединенное Королевство в неправильном направлении». «Банковское дело, скорее всего, в большей степени затронет Brexit, чем любой другой сектор экономики. Речь идет о том, будут ли банки иметь юридическое право предоставлять услуги», – отметил Браун.

Кстати, 17 октября стало известно, что Британия впервые с 2009 года выбыла из пятерки самых привлекательных для инвестиций стран.

Инфертильность в ранге инвалидности

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) расширила понятие бесплодия и причислила его к инвалидности. Об этом пишет Daily Express.

Ранее под бесплодием (инфертильностью) понималась неспособность забеременеть. Теперь таких людей решили считать инвалидами. Кроме того, к страдающим бесплодием причислили и всех тех, кто не может найти подходящего партнера или испытывает дефицит сексуальных контактов, чтобы завести детей.

Согласно новому стандарту ВОЗ, гетеросексуальные одинокие мужчины и женщины, геи и лесбиянки, которые хотят иметь детей, теперь будут иметь такой же приоритет при получении квоты на ЭКО (экстракорпоральное оплодотворение), как и те, кто не может завести детей по медицинским показаниям.

Многие специалисты уже раскритиковали эту инициативу. По их мнению, ВОЗ необоснованно выходит за рамки здравоохранения и вторгается в социальную сферу.

Утвердили Забиваку

Волк по имени Забивака стал талисманом чемпионата мира по футболу 2018 года, который пройдет в России.

Победитель набрал 52,8% голосов. В финале за право стать талисманом чемпионата мира соревновались Кот, Амурский Тигр и Волк. Голосование, стартовавшее 23 сентября 2016 года, проводилось на официальном сайте Международной федерации футбола (ФИФА) и в социальных сетях. Создателями талисманов стали студенты художественных вузов.

11 февраля завершился первый этап выборов талисмана чемпио­ната мира. Помимо троих финалистов, в нем принимали участие Богатырь, Дальневосточный Леопард, Жар-птица, Инопланетянин, Космонавт, Медведь и Робот.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону. Страна примет этот турнир впервые в истории.