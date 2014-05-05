Призываем все стороны, вовлеченные в противостояние, незамедлительно отказаться от насилия и эскалации угроз. Считаем, что сейчас задача состоит в том, чтобы приложить все усилия для поиска мирных путей урегулирования противоречий и скорейшей стабилизации ситуации.

Настоятельно призываем все заинтересованные стороны к соблюдению договоренностей, достигнутых в Женеве 17 апреля текущего года. Убеждены, что события последних дней должны стать серьезным сигналом для скорейшего восстановления мира, стабильности и безопасности в Украине.

4 мая 2014 года