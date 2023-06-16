Зайцы-камикадзе Колонка обозревателей 16 июня 2023 г. 5:00 0 Лео Тролль Как-то раз в одном сказочном городе чуть было не случилась эволюция наоборот. Когда ее венцом могли стать зайцы. А все началось с реформ на главном градообразующем предприятии – в автобусном парке № 13. Серые волки, традиционно заправляющие пассажирскими перевозками, чувствовали себя прекрасно, крутили серые схемы, отмывали дотации, утаивали наличку на маршрутах. Все изменилось, когда мудрая сова, заседающая в администрации, решила последовать новомодному тренду и оцифровать перевозки. Кондукторам дали по рукам, чтобы к ним не липли банкноты. В автобусах «присобачили» валидаторы, от которых волки дружно глотали валидол. Пассажирам дали карточки, чтобы расплачиваться за проезд. Вот тут-то и началось. Многие пассажиры эволюционировали, превратившись в зайцев. Стоит такой зайчик в салоне, держит наготове карточку. Как увидит волка-контролера, так сразу заплатит. А нет волка, то и хорошо. Можно бесплатно прокатиться. – Уважаемый! – восклицает волк. – Почему проезд не оплачен? Пройдемте. Выпишем вам штраф! – Извините, но я только что вошел в автобус и просто не успел. И все. Тупичок. Вроде как не за что наказывать. А если накажут, так зайцы дружно накинутся на провинившегося в Интернете, застращают, что еще извиняться придется перед безбилетником за попрание его гражданских прав и свобод. А подруга отважного зайца потом хвалится товаркам: смотрите, какой экономный, пусть и косой, зато при капусте. Вот так обычные зайцы довели волчье племя до белого каления. Автобусы стали неказистыми, покупать новые не на что. Нормальные водители сбежали, так как зарплата никакая, а требования о-го-го! А зайцы продолжали эволюционировать. У них появились клыки. Стали покусывать волков через социальные сети. – Что за сервис. Везут, как дрова! – пишет один. – Автобус старый, чадит, как самовар. Доколе? – возмущается другой. – Транспортники совсем от рук отбились, пора передвигаться на верблюдах! – возмущается третий. Так появился новый подвид пассажиров – саблезубые зайцы. Они не только не желают платить за проезд, но являются самыми ярыми критиками перевозчиков. И мудрой сове в администрации досталось: «Когда решите вопрос с общественным транспортом?» – вопрошают сплотившиеся пассажиры. Сова им пытается объяснять про зайцев, да никто не верит. – Зайки милые и безобидные! Ну подумаешь, кто-то бесплатно проехал. У них и так денег нет! – встало на защиту сирых пассажирское сообщество. А тут еще блогеры подсуетились и сыплют остротами. Зарабатывают на хайповой теме. – Почему у нас нет двухэтажных автобусов? – спрашивает сетевой журналист и сам же себе отвечает. – Потому что у нас пробки с трехэтажным матом! В общем, закончилось все тем, что волки разорились и продали автобусы, мудрую сову выгнали из администрации, а зайцы пересели на самокаты. С тех пор они главные участники дорожного движения. Почему главные? Потому что единственные, кто вообще не соблюдает правил. На дороге их стали называть зайцами-камикадзе. И даже волки стали уважительно поговаривать: самокатчика ноги кормят. Впрочем, эволюция наоборот все-таки не получилась. На место мудрой совы назначили премудрого филина, который решил дать бой зайцам-камикадзе. Мол, они несут угрозу не только обществу, но и самим себе. Создают аварийные ситуации, разбиваются, попадают в больницы. Сидит филин, морщит перья, советуется с коллегами. – Как их приструнить? – А давайте позволим им ездить только по специально выделенным полосам! – Но у нас нет таких! – возражает филин. – В том-то и дело! – Но они ведь начнут ездить по пешеходным дорожкам, – приводит еще один довод филин. – А мы введем правила, что в пешеходной зоне можно ездить только со скоростью пешехода. – А кто будет контролировать пешеходную зону? – А волки на что! На том и порешили. С тех пор и волки сыты… Все колонки автора #проезд #зайцы #параллельная реальность #фантазия #живущие в сути