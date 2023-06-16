Зайцы-камикадзе

А все началось с реформ на главном градообразующем предприя­тии – в автобусном парке № 13. Серые волки, традиционно заправляющие пассажирскими перевозками, чувствовали себя прекрасно, крутили серые схемы, отмывали дотации, утаивали наличку на маршрутах.

Все изменилось, когда мудрая сова, заседающая в администрации, решила последовать новомодному тренду и оцифровать перевозки. Кондукторам дали по рукам, чтобы к ним не липли банкноты. В автобусах «присобачили» валидаторы, от которых волки дружно глотали валидол. Пассажирам дали карточки, чтобы расплачиваться за проезд.

Вот тут-то и началось. Многие пассажиры эволюционировали, превратившись в зайцев.

Стоит такой зайчик в салоне, держит наготове карточку. Как увидит волка-контролера, так сразу заплатит. А нет волка, то и хорошо. Можно бесплатно прокатиться.

– Уважаемый! – восклицает волк. – Почему проезд не оплачен? Пройдемте. Выпишем вам штраф!

– Извините, но я только что вошел в автобус и просто не успел.

И все. Тупичок. Вроде как не за что наказывать. А если накажут, так зайцы дружно накинутся на провинившегося в Интернете, застращают, что еще извиняться придется перед безбилетником за попрание его гражданских прав и свобод.

А подруга отважного зайца потом хвалится товаркам: смотрите, какой экономный, пусть и косой, зато при капусте.

Вот так обычные зайцы довели волчье племя до белого каления. Автобусы стали неказистыми, покупать новые не на что. Нормальные водители сбежали, так как зарплата никакая, а требования о-го-го!

А зайцы продолжали эволюционировать. У них появились клыки. Стали покусывать волков через социальные сети.

– Что за сервис. Везут, как дрова! – пишет один.

– Автобус старый, чадит, как самовар. Доколе? – возмущается другой.

– Транспортники совсем от рук отбились, пора передвигаться на верблюдах! – возмущается третий.

Так появился новый подвид пассажиров – саблезубые зайцы. Они не только не желают платить за проезд, но являются самыми ярыми критиками перевозчиков.

И мудрой сове в администрации досталось: «Когда решите вопрос с общественным транспортом?» – вопрошают сплотившиеся пассажиры. Сова им пытается объяснять про зайцев, да никто не верит.

– Зайки милые и безобидные! Ну подумаешь, кто-то бесплатно проехал. У них и так денег нет! – встало на защиту сирых пассажирское сообщество.

А тут еще блогеры подсуетились и сыплют остротами. Зарабатывают на хайповой теме.

– Почему у нас нет двухэтажных автобусов? – спрашивает сетевой журналист и сам же себе отвечает. – Потому что у нас пробки с трех­этажным матом!

В общем, закончилось все тем, что волки разорились и продали автобусы, мудрую сову выгнали из администрации, а зайцы пересели на самокаты. С тех пор они главные участники дорожного движения. Почему главные? Потому что единственные, кто вообще не соблюдает правил. На дороге их стали называть зайцами-камикадзе. И даже волки стали уважительно поговаривать: самокатчика ноги кормят.

Впрочем, эволюция наоборот все-таки не получилась. На место мудрой совы назначили премудрого филина, который решил дать бой зайцам-камикадзе. Мол, они несут угрозу не только обществу, но и самим себе. Создают аварийные ситуации, разбиваются, попадают в больницы.

Сидит филин, морщит перья, советуется с коллегами.

– Как их приструнить?

– А давайте позволим им ездить только по специально выделенным полосам!

– Но у нас нет таких! – возражает филин.

– В том-то и дело!

– Но они ведь начнут ездить по пешеходным дорожкам, – приводит еще один довод филин.

– А мы введем правила, что в пешеходной зоне можно ездить только со скоростью пешехода.

– А кто будет контролировать пешеходную зону?

– А волки на что!

На том и порешили. С тех пор и волки сыты…