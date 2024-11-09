«Зеленой» энергии становится все больше

Энергетика
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Михаил Тё
собственный корреспондент по Жамбылской области

Местные власти наращивают темпы строительства ВИЭ

фото из архива «КП»

Регион, расположенный на юге страны, отлично подходит для строительства точек генерации электричества на основе энергии воды, солнца и ветра. С каждым годом благодаря естественным природно-климатическим условиям, обширным территориям и растущему спросу на чистую электроэнергию он привлекает все большие объемы инвестиций в эту сферу экономики.

– Всего в Казахстане функционируют 148 объектов ВИЭ мощ­ностью 2 903,7 мегаватта. При этом Жамбылская область занимает одну из лидирующих позиций по использованию возобновляемых источников энергии. За последние 10 месяцев выработка электро­энергии соответствую­щими объек­тами составила 214,7 миллио­на киловатт-часов, – рассказал в ходе брифинга на площадке региональной службы коммуникаций руководитель управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата области Галым Исаков.

Жамбылская область характеризуется высоким уровнем солнечной радиации, что делает ее идеальным местом для развития солнечной энергетики. Значительные площади незастроенных земель могут быть вполне использованными для установки соответствующих генераторов.

Пока масштабы строительства солнечных электростанций не столь велики. Но, как считают местные власти, наличие успешно действующих крупных объектов ВИЭ, таких как «Бурное Солар-1» и «Бурное Солар-2» в Жуалынском районе и AEC ASA в Жамбылском, служит ярким подтверждением огромного потенциала развития в этом направлении.

В некоторых районах, к примеру, в Таласском, Сарысуском и Мойынкумском, наблюдаются постоянные движения воздушных масс, что создает благоприятные условия для использования ветровой энергии. Однако ее потенциал требует более детального изучения и анализа для определения наиболее подходящих мест для установки ветряных электростанций.

Отсутствие необходимой информации и развитой инфраструктуры в сельской местнос­ти пока не позволяет внед­рять этот вид энергии в широких масштабах. Несмот­ря на это, в регионе уже реализовано несколько успешных проектов. К примеру, в 2022 году в Таласском районе сданы в экс­плуатацию сразу три ветряные электростанции: «Шенгельды», «Шенгельды-2» и «Новатэкс ЖЭС». Их общая мощность сос­тавляет 13,5 МВт.

Наличие рек в регионе позволяет развивать малую гидро­энергетику. Но если сравнивать ее с солнечным и ветровым направлениями, то она несколько ограничена имеющимися возможностями.

– Возобновляемая энергетика развивается в области с 2010-го. Если в первый год было введено только два объек­та ВИЭ мощ­ностью 2 мегаватта, то уже в 2015-м на территории региона заработало девять объектов мощностью 114 мегаватт. В 2021-м это число возрос­ло до 17. Общая мощность составила 387,8 мегаватта. А еще годом поз­же в регионе был уже 21 объект мощностью 451,3 мегаватта, – сообщил Галым Исаков.

В настоящее время функцио­нируют 22 объекта возобновляемых источников энергии общей мощностью 571,3 МВт. В это число входят шесть гидро­электростанций общей мощ­ностью 24,4 МВт, 10 ветряных электростанций общей мощ­ностью 275,65 МВт и шесть солнечных электростанций мощностью 271,25 МВт. По заверениям руководства профильного ведомства, на этом работа не прекратится. Наоборот, зарубежные инвес­торы, увидев обнадеживающие перспективы вложения средств, намерены использовать предос­тавленные им возможности.

Только за последние три года в области реализованы проекты как большой, так и малой мощности. В частности, в 2021 году поя­вилась ветряная электричес­кая станция «Жанатас» мощностью 100 МВт. Ее стоимость – 49 млрд тенге. Затем была введена в эксплуатацию вторая очередь гидроэлектростанции на Тасоткельском водохранилище мощностью 9,2 МВт.

В 2022 году было реализовано еще четыре проекта, а в январе текущего в Сарысуском районе завершилось строительство вет­ряной электростанции «Шокпар ЖЭС» общей мощностью 100 МВт.

– В связи с благоприятными условиями для строительства объектов ВИЭ в предстоящие годы в области предусматривается реализация еще ряда крупных проектов, – сказал Галым Исаков. – Это ветряные электростанции. Одну из них мощ­ностью 1 гигаватт в Мойынкумском райо­не планирует пост­роить ТОО «Total Eren» (Франция). Второй объект мощностью 500 мегаватт намерена установить китайская компания China Power International Holding Limited. Она будет расположена в Сарысуском районе. Кроме того, компания Masdar из ОАЭ будет осуществлять проекты станций общей мощностью 500 мегаватт в Сарысуском и Таласском районах.

На сегодняшний день разработана Прогнозная карта развития возобновляемых источников энергии до 2030 года с учетом потенциала размещения солнечных, ветряных и гидроэлектростанций в регионе. Согласно плану к 2028-му количество объек­тов «зеленой» энергетики будет доведено до 28, их суммарная мощность составит 2,5 ГВт. В целом реализация всех намеченных проектов позволит обеспечить регион качественным электроснабжением и чистой энергией без ущерба для экологии.

#строительство #энергетика #ВИЭ

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