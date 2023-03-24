Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в Иране

Землетрясение магнитудой 5,3 зарегистрировано в Иране и у побережья Японии, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС .

фото из открытых источников

По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр стихии располагался в 35 км к югу от иранского города Хой (население около 175 тыс. человек). Очаг залегал на глубине 30 км.

Информации о пострадавших и разрушениях пока не поступало.

Также землетрясение магнитудой 5,4 было зарегистрировано в пятницу у побережья Японии.

Эпицентр находился на расстоянии 621 км к юго-востоку от города Йокосука с населением порядка 428 тыс. человек, расположенного на острове Хонсю. Очаг залегал на глубине 60 км.

Сообщения о разрушениях и угрозе цунами не поступали.